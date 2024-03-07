Жіноча збірна Литви не збирається виходити на поле з суперницями, які представляють кривавий режим Лукашенка.

За підсумками жеребкування відбору на Євро-2025 жіноча збірна Литви потрапила в одну групу з Кіпром, Грузією та Білоруссю. Однак балтійські футболістки не збираються грати з агресором.

Євро-2025, результати жеребкування – збірна України отримала суперниць у кваліфікації, яка пройде за незвичним форматом

"Жеребкування в спортивному плані хороше. Всіх трьох суперників можна перемагати, але грати з Білоруссю ми точно не збираємося", – цитує президента Федерації футболу Литви Едгараса Станкевічюса видання LRT.

"Дуже сподіваюся, що санкції УЄФА обмежаться технічними поразками, а наші дівчата продовжать участь у кваліфікації. Головне, щоб нас не дискваліфікували. Це було б дуже болюче.

Чоловіча збірна Білорусі без проблем проводить матчі, деякі країни навіть дають їм свої поля. УЄФА не розуміє, чому ми так проти. Позицію висловлюємо тільки ми з латвійцями, естонцями, поляками та скандинавами", – продовжив Станкевічюс.

Капітанка збірної Мільда Люжінайте прокоментувала рішення: "Наша позиція чітка – ми не будемо з ними грати. Шукатимемо товариські матчі, щоб підтримувати форму. Навіть так ми можемо фінішувати другими та вийти далі".

Білорусь допомагає росіянам у повномасштабній війні з Україною, однак УЄФА відмовляється дискваліфікувати білоруські збірні. Литва – один з головних партнерів України в Європі в рамках боротьби з російською чумою.