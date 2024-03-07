Йовічевіч шокував Роналду – Ігор виграв дуель екс-тренерів Шахтаря, розтоптавши мрії Кріштіану про чемпіонство
Аль-Раед Ігора Йовічевіча несподівано переміг Аль-Наср Луїша Каштру в 23-му турі чемпіонату Саудівської Аравії. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Саудівської Аравії, 23 тур
Аль-Наср – Аль-Раед – 1:3
Голи: Ях'я, 24 – Ель-Беркауї, 18, Фузаїр, 46, Саюд, 87
Гучною сенсацією завершився поєдинок між Аль-Насром і Аль-Раедом. Луїш Каштру в "дербі" екс-тренерів Шахтаря поступився Ігору Йовічевічу.
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Рахунок на 18-й хвилині відкрив Аль-Раед. Аль-Наср швидко відігрався. На старті другого тайму підопічні Йовічевіча знову вийшли вперед, реалізувавши розкішну контратаку. А наприкінці гри хитрий розіграш кутового закріпив перевагу гостей. 1:3.
Кріштіану Роналду пішов з поля без результативних дій, але мав шанси забити. Після його ударів Аль-Раед двічі врятував каркас воріт.
Аль-Наср не виграв другий тур поспіль. Команда Кріштіану Роналду залишилася другою, але ризикує відпустити Аль-Хіляль аж на 12 очок. Аль-Раед набрав 23 бали і відірвався від зони вильоту на 5 очок.