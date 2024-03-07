Аль-Раед Ігора Йовічевіча несподівано переміг Аль-Наср Луїша Каштру в 23-му турі чемпіонату Саудівської Аравії. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії, 23 тур

Аль-Наср – Аль-Раед – 1:3

Голи: Ях'я, 24 – Ель-Беркауї, 18, Фузаїр, 46, Саюд, 87

Гучною сенсацією завершився поєдинок між Аль-Насром і Аль-Раедом. Луїш Каштру в "дербі" екс-тренерів Шахтаря поступився Ігору Йовічевічу.

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Рахунок на 18-й хвилині відкрив Аль-Раед. Аль-Наср швидко відігрався. На старті другого тайму підопічні Йовічевіча знову вийшли вперед, реалізувавши розкішну контратаку. А наприкінці гри хитрий розіграш кутового закріпив перевагу гостей. 1:3.

Кріштіану Роналду пішов з поля без результативних дій, але мав шанси забити. Після його ударів Аль-Раед двічі врятував каркас воріт.

Аль-Наср не виграв другий тур поспіль. Команда Кріштіану Роналду залишилася другою, але ризикує відпустити Аль-Хіляль аж на 12 очок. Аль-Раед набрав 23 бали і відірвався від зони вильоту на 5 очок.

اخطاء دفاعية بالجًُملة ? !!



تؤدي الى تقدم الرائد على النصر ️



1-0 ..’18



لابورت كارثي !!#النصر_الرايد | #دوري_روشن_السعودي

pic.twitter.com/TUZ2wdEnHW — طوفان (@AlTufan97) March 7, 2024