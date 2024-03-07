Матч Верес – Динамо мав стартувати на стадіоні Авангард у Рівному о 18:00, але за кілька хвилин до початку гри пролунав сигнал повітряної тривоги. На щастя, вона тривала не так довго, і вже о 18:40 стартовий свисток Дмитра Панчишина таки пролунав.

Під керівництвом Олександра Шовковського київська команда ще не втрачала очок. Переможна серія Динамо в УПЛ налічувала 6 поєдинків, а за втраченими очками "біло-сині" разом із Шахтарем є лідерами чемпіонату України. У Вереса ж завдання зовсім інші. Олег Шандрук, який замінив Сергія Лавриненка, програв обидва поєдинки весняної частини сезону. Рівненська команда засіла в зоні прямого вильоту, відставши від зони перехідних матчів на три бали.

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Наставник Динамо зробив дві зміни після домашньої гри з Чорноморцем. Вперше у весняній частині УПЛ з'явився Владислав Дубінчак, який замінив Костянтина Вівчаренка. Замість дискваліфікованого Володимира Бражка вийшов Олександр Андрієвський. Втретє поспіль в основі з'явився 18-річний Тарас Михавко, який продовжує отримувати довіру Шовковського.

Перший момент створив Верес. На 5-й хвилині Марко Мрвальєвіч обіграв Попова, але з близької відстані не зміг пробити Бущана. Покарання прийшло миттєво – зустрічна атака Динамо завершилася голом Волошина. Сейв Георгія почав результативну атаку киян, в ході якої Кабаєв віддав на Назара. Той пробив повз Богдана Когута і забив свій 5-й гол у сезоні. Тринадцять секунд минуло від виходу Мрвальєвіча сам на сам до влучного удару Волошина.

Підопічні Шовковського могли й розвинути успіх. Андрієвський приклався у дотик з лінії штрафного – поперечина врятувала Верес. Цілком могло бути 0:2 вже на 9-й хвилині. А невдовзі вже Богдан Когут парирував м'яч після непростого удару Волошина, який уникнув офсайду. Дебют гри повністю за киянами. Верес міг лише згадувати той змарнований момент Мрвальєвіча, нереалізація якого призвела до пропущеного м'яча.

Ближче до 30-ї хвилини Верес заграв активніше. Господарі почали пресингувати киян на їхній половині поля, що призвело до кількох огріхів "біло-синіх". Але моментів біля воріт Бущана не було – можна згадати хіба що дуже неточний удар Євгенія Шевченка. Динамо відповіло спробою Шапаренка, який крутив у дальній кут. М'яч полетів повз ворота.

До перерви у рівнян був ще один шанс – Шарай, пробиваючи, послизнувся, а м'яч прикотився до рук Бущана. Був ще епізод з падінням Владислава Шарая, який завалився у штрафному після контакту з Шапаренком – ні Панчишин, ні VAR не відреагували. Зрештою, гол Назара Волошина став єдиним до перерви. Перший тайм завершився мінімальною перевагою Динамо. У киян виділялися фланги атаки, де діяли Волошин і Кабаєв, а от Ванат випадав з гри. Практично не отримував м'яч центрфорвард гостей.

Друга половина розпочалася з моменту Караваєва, який з ходу приклався з лінії штрафного. Повз ближню дев'ятку. Верес почав частіше ходити в атаку, натомість ледь не пропустив. Волошин обігрався з Ванатом, обманним рухом прибрав Жуліо Сезара і пробив – бразилець у підкаті таки заблокував, кинувшись під м'яч в останню мить. Рівняни обклали ворота Динамо серією стандартів, один із яких завершився невдалим ударом Шевченка.

На 79-й хвилині Верес заробив право на хороший штрафний метрів з 25-ти – Попов, який вже мав жовту, сфолив проти Шевченка. До м'яча підійшов колишній динамівець Денис Янаков, який пробив ну дуже невдало – ледь не 5 метрів убік від рамки. Відверто змарнували підопічні Шандрука свій найкращий момент по перерві. На останніх хвилинах гості могли подвоїти перевагу – після навісу (а, може, й удару) Дубінчака м'яч перелетів Когута і влучив у поперечину. Міг бути шедевр.

Вже на 90+4 пішли емоції – Мрвальєвіч впав у штрафному в боротьбі з Беніто, який вийшов на заміну наприкінці гри. Виникла сутичка, але обійшлося без вилучень футболістів – червону картку побачив тільки тренер Вереса. Дмитро Панчишин таки пішов дивитися VAR. Повтор показав, що Беніто дійсно зачепив суперника. Пенальті на 90+9 хвилині пішов виконувати Мрвальєвіч, який переграв Георгія Бущана. 1:1 – одразу після цього пролунав фінальний свисток. Нігерієць, провівши на полі трохи більше 10-ти хвилин, серйозно підвів киян, відібравши в команди два очки.

Олександр Шовковський завершив переможну серію в УПЛ на позначці 6 матчів. Динамо набрало 35 очок і залишилося четвертим. У Шахтаря і Кривбаса по 37 балів, у СК Дніпро-1 – 38. Верес перервав серію поразок, але все ще залишився передостаннім. У команди Олега Шандрука 13 очок.

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