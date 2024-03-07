На прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва в червні для національної команди буде організовано три контрольні матчі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Наразі офіційно підтверджено, що 11 червня "синьо-жовті" проведуть поєдинок зі збірною Молдови. Гра відбудеться у Кишеневі на стадіоні Зімбру. Про час зустрічі буде повідомлено згодом.

Дати проведення ще двох контрольних матчів та імена суперників будуть оприлюднені після підписання відповідних контрактів.

Нагадаємо, вже цього місяця підопічні Реброва спробують пробитися на Євро-2024. 21 березня Україна зіграє у плей-офф відбору з Боснією і Герцеговиною. У разі перемоги "синьо-жовті" через 5 днів у фінальному протистоянні зійдуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

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