"Кулес" у сезоні 2022/23 не зуміли здобути титул чемпіона Ла Ліги, а в Лізі чемпіонів закінчили свої виступи у чвертьфіналі. Щоб у наступній кампанії мати змогу боротися за трофеї, головний тренер Барселони Хаві вирішив перебудувати атаку.

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Як інформує Diario Sport, наставник "блаугранас" вважає, що без Лєвандовські можна обійтися. Він переконаний, що нападник уже навряд чи набере колишню форму, а гроші, що вивільняться в разі його трансферу, можна буде витратити на інших гравців.

При цьому Барселона діятиме максимально делікатно та шанобливо. Роберта не будуть змушувати покидати команду, з ним не хочуть псувати стосунки. Його можуть попросити піти на зниження зарплати, але агент може відмовитися від такого варіанту.

Варто зауважити, що Піні Захаві, який представляє інтереси поляка, відкинув варіант з відходом свого клієнта. Найближчим часом агент форварда проведе зустріч з керівництвом "кулес".

Нагадаємо, що Роберт Лєвандовскі приєднався до Барселони у 2022 році. Загалом він зіграв у 91 матчі за каталонців, в яких забив 57 голів та віддав 17 асистів. Чинна угода поляка діє до 2026 року.

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