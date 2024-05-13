"Цього року Шахтар був сильнішим. Вони більш рівно пройшли чемпіонат і були стабільнішими протягом усього сезону. Але Динамо в першому колі за Луческу втратило впевненість і агресивність. Але з приходом Шовковського, після зимових зборів, кияни нагадали мені команду Лобановського наших часів – це швидкі переходи з оборони в атаку, фрагментарний пресинг у потрібні моменти, ігрова дисципліна.

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Могло б Динамо стати чемпіоном, якби Шовковський очолив команду з початку сезону? Історія не терпить умовного "якби". Є президент клубу, який ухвалює рішення. Чому Луческу після, м'яко кажучи, невдалого сезону в єврокубках і четвертого місця в УПЛ продовжив роботу в Динамо? Це питання краще поставити Ігорю Михайловичу Суркісу", – поділився Хацкевич у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Шахтар оформив чемпіонство України 2023/24, обігравши Динамо в Класичному (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Георгій Судаков з пенальті.

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