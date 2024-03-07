Ліга Європи, 1/8 фіналу. Перші матчі

Спарта – Ліверпуль – 1:5

Голи: Бредлі, 46 (автогол) – Мак Аллістер, 6, Нуньєс, 25, 45+3, Діас, 53

Рома – Брайтон – 4:0

Голи: Дибала, 12, Лукаку, 43, Манчіні, 65, Крістанте, 68

Карабах – Байєр – 2:2

Голи: Бензіа, 26, Жуніньо, 45+2 – Вірц, Шик, 90+2

Байєр ледь не зганьбився в Азербайджані. Схоже, після того, як перед Леверкузеном замаячила "срібна салатниця", Хабі Алонсо вирішив зробити ставку на перемогу в Бундеслізі – у Баку "нуль четверті" зіграли практично резервним складом і отримали закономірний підсумок. Карабах, який з великими труднощами пройшов на попередній стадії Брагу, забив Байєру два м'ячі ще в першому таймі, а після перерви намагався втримати перевагу. Не вдалося: голи Вірца і Шика принесли гостям нічию.

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А от Ліверпуль і Рома здобули впевнені перемоги – над Спартою і Брайтоном відповідно. Обидва гранди вирішили свої завдання ще в першому таймі: команда Юргена Клоппа забила тричі (дублем відзначився Дарвін Нуньєс), команда Даніеле Де Россі – двічі.

Брайтон вирішив зіграти в столиці Італії в сміливий футбол із високою лінією оборони, за що й поплатився. Штучний офсайд не спрацював - і Дибала вискочив на побачення з воротарем гостей. Пізніше капітан "чайок" Данн подарував Лукаку м'яч, вивівши Ромелу на ударну позицію - і знову не знайшлося нікого, хто зміг би його підстрахувати.

Після перерви Брайтон продовжив стражджати: Манчіні забив після розіграшу стандарту, Крістанте – у позиційній атаці. Так Роберто Де Дзербі був декласований своїм же другом – перед стартовим свистком екс-тренер Шахтаря довго обіймався з Де Россі...