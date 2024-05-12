Хорват відзначився дублем у матчі проти Фулхема, але міг претендувати на хет-трик. За всю історію АПЛ ще ніхто зі захисників не може похизуватися трьома голами в одному матчі. У компенсований час за рахунку 3:0 Альварес заробив пенальті. Інші гравці Манчестер Сіті самі почали запрошувати Гвардіола творити історію, але той дотримувався ігрової дисципліни до кінця. Йошко віддав м'яч штатному пенальтисту Альваресу, який впевнено виконав вирок.

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"Так, забив ще два голи, радий. "Суха" перемога – також добре. Ми обговорювали, щоб я взяв пенальті. Звичайно, я б хотів його реалізувати, але в команді є чіткий пенальтист. Це Хуліан – я радий, що він забив", – цитує скромного Гвардіола Goal.

Альтруїстична поведінка 22-річного хорвата відчутно контрастує з тим, що нещодавно влаштували гравці Челсі у грі з Евертоном. Джексон, Мадуеке і Палмер ледь не побилися за право пробити пенальті.

Нагадаємо, минулого літа Ман Сіті заплатив РБ Лейпциг за Гвардіола 90 млн євро, зробивши його найдорожчим захисником в історії. Йошко довго набирав, але останнім часом ще й відкрив у собі навички бомбардира – забивав Реалу, Лутону, Ноттінгему, тепер 2 Фулхему.

Josko Gvardiol had the chance to become the first defender to score a hat-trick in the Premier League, but let his teammate Julian Alvarez take the penalty instead ? pic.twitter.com/zVWHN4BkgH — SPORTbible (@sportbible) May 11, 2024

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