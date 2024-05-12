Диво-бомбардир Ман Сіті відмовився оформити історичний хет-трик в АПЛ – урок самопожертви для партнерів-егоїстів Мудрика
Захисник Манчестер Сіті Йошко Гвардіол виявився не тільки сильним футболістом, а й щедрою людиною.
Хорват відзначився дублем у матчі проти Фулхема, але міг претендувати на хет-трик. За всю історію АПЛ ще ніхто зі захисників не може похизуватися трьома голами в одному матчі. У компенсований час за рахунку 3:0 Альварес заробив пенальті. Інші гравці Манчестер Сіті самі почали запрошувати Гвардіола творити історію, але той дотримувався ігрової дисципліни до кінця. Йошко віддав м'яч штатному пенальтисту Альваресу, який впевнено виконав вирок.
Новий рекорд "містян" у відеоогляді матчу Фулхем – Манчестер Сіті – 0:4
"Так, забив ще два голи, радий. "Суха" перемога – також добре. Ми обговорювали, щоб я взяв пенальті. Звичайно, я б хотів його реалізувати, але в команді є чіткий пенальтист. Це Хуліан – я радий, що він забив", – цитує скромного Гвардіола Goal.
Альтруїстична поведінка 22-річного хорвата відчутно контрастує з тим, що нещодавно влаштували гравці Челсі у грі з Евертоном. Джексон, Мадуеке і Палмер ледь не побилися за право пробити пенальті.
Нагадаємо, минулого літа Ман Сіті заплатив РБ Лейпциг за Гвардіола 90 млн євро, зробивши його найдорожчим захисником в історії. Йошко довго набирав, але останнім часом ще й відкрив у собі навички бомбардира – забивав Реалу, Лутону, Ноттінгему, тепер 2 Фулхему.
Ман Сіті наблизився до чемпіонства після погрому в Лондоні – несподіваний герой "містян" оформив перший дубль у кар'єрі