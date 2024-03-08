Бенфіка приймала Рейнджерс 7 березня в 1/8 фіналу Ліги Європи 2023/24 (2:2). Рахунок і огляд матчу за участю Анатолія Трубіна читайте на "Футбол 24".

Анатолій Трубін і його партнери на вихідних зазнали приниження від Порту в чемпіонаті Португалії. Бенфіка програла одному з головних конкурентів з рахунком 0:5, а перед тим була ще й поразка від Спортінга в Кубку Португалії. Домашній матч Ліги Європи проти Рейнджерс у дощовому Лісабоні був для "орлів" можливістю бодай частково реабілітуватися за останні провали. Кіпер збірної України традиційно вийшов у старті.

Трубін провів найгірший матч за Бенфіку, не зумівши помститися кривднику Шахтаря – "орли" зганьбилися проти Порту

Вже на 4-й хвилині Бенфіка могла забити. Джек Батленд парирував удар Давіда Нереса – ще одного екс-гравця Шахтаря. М'яч летів у ближній кут, але колишній кіпер збірної Англії у стрибку відвів загрозу. Натомість гості забили в першій же своїй атаці. Гравці Бенфіки невдало вийшли з оборони, Діоманде зряче навісив, а Том Лоуренс головою метрів з 10-ти пробив у кут воріт. Анатолій Трубін не виручив. Йшла лише сьома хвилина. Невдовзі Рейнджерс мали ще один момент – кіпер Бенфіки цього разу забрав м'яч.

"Орли" могли швидко відігратися. Батленд відбив м'яч після чергового удару Нереса, Кабрал мчав на добивання, проте воротар "рейнджерів", вже лежачи, зумів забрати м'яч з-під ніг у бразильця. Бенфіка продовжувала тиснути зусиллями цієї ж бразильської парочки. Якщо Нерес не влучив по м'ячу після подачі кутового, то удар Кабрала заблокував захисник.

На рівному місці занервував Ді Марія, який кількома хвилинами раніше невдало виконав штрафний удар. Чемпіон світу-2022 схопив суперника за шию, спровокувавши сутичку. Справедлива жовта картка.

До перерви Бенфіка мала ще один класний момент. Помилився Батленд, який невдало ввів м'яч у гру, але сам кіпер Рейнджерс виправився, впоравшись з черговим ударом Давіда Нереса. Кутовий, який призвів до пенальті. VAR, а потім і головний арбітр, побачили гру рукою. 11-метровий впевнено реалізував Ді Марія.

Втім, Бенфіка примудрилася знову пропустити ще до перерви. Трубін не надто вдало вибив м'яч після подачі штрафного, але ще гірше зіграла оборона лісабонців. Невдалий виніс, Фабіу Сілва пробив, а Дюжон Стерлінг, який був один в оточенні кількох футболістів "орлів", вибіг і спрямував м'яч повз Трубіна. 1:2 після першого тайму.

По перерві черговий класний момент мав Давід Нерес. Рафа Сілва віддав на бразильця, але той замість удару почав прибирати м'яч під себе – у підсумку, снаряд до Батленда вже й не долетів. Був момент і у гостей – Трубін парирував удар у ближній кут. Фортуна таки посміхнулася господарям на 67-й хвилині. Ді Марія подав штрафний, а Голдсон зрізав м'яч у власні ворота.

Бенфіка таки уникла третьої поспіль поразки, але 2:2 – не надто приємний результат для команди Рогера Шмідта перед складним виїздом на Айброкс. Володар путівки у чвертьфінал ЛЄ визначиться за тиждень, 14 березня.

Ліга Європи: Байєр уникнув першої поразки в сезоні, Рома витерла ноги об Де Дзербі, Ліверпуль влаштував погром у Празі