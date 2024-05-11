Чемпіонат Шотландії, чемпіонська група, 36-й тур

Селтік – Рейнджерс – 2:1

Голи: О'Райлі, 35, Ландстрем, 38 (аг) – Дессер, 40

Вилучення: Ландстрем, 45+2 (Р)

Нереалізований пенальті: О'Райлі, 55 (С)

Перед супербитвою Рейнджерс відставали на 3 очки, тому кров з носа мали перемагати. Втім, Джон Ландстрем був іншої думки.

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Досвідчений хавбек поховав гостей, оформивши автогол і пряму червону картку ще до перерви. Разом з голом О'Райлі це дало Селтіку комфортну перевагу 2:0. Дессер встиг відквитати один м'яч, але не більше. У дебюті другої половини О'Райлі мав знімати усі питання, якби не програв пенальтійну дуель Батленду.

Тим не менш, Селтік довів справу до перемоги і готується святкувати третє чемпіонство поспіль (54-те загалом проти 55-ти у Рейджерс). У наступних двох турах підопічним Брендана Роджерса достатньо набрати бодай одне очко. Навіть різниця забитих-пропущених у них краща на 7 голів, ніж у Рейнджерс.

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