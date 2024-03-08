У рамках 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2023/24, 1/8 фіналу, перші матчі

Марсель – Вільяреал – 4:0

Голи: Верету, 23, Москера, 28 (автогол), Обамеянг, 42 (пен), 59

Вилучення: А. Морено, 59 (Вільяреал)

Мілан – Славія – 4:2

Голи: Жиру, 34, Рейндерс, 41, Лофтус-Чік, 45+1 – Доудера, 36, Шранц, 65

Вилучення: Діуф, 26 (Славія)

Фрайбург – Вест Хем – 1:0

Гол: Вайсгаупт, 81

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Марсель після тріумфу над Шахтарем набрав шалену форму, знищивши Вільяреал у рідних стінах. Початок розгрому було покладено на 23-й хвилині зусиллями Верету, а на 28-й автогол Москери подвоїв перевагу провансальців. Ще два голи поклав Обамеянг – з пенальті на 42-й хвилині та шедеврально перекинувши голкіпера на 59-й.

Vaya golazo de Aubameyang, como me jodió su salida..

pic.twitter.com/itcyMEhYjg — Vetta (@Vettaverso) March 7, 2024

Після цього Олімпік заспокоївся. "Жовта субмарина" не змогла навіть розмочити рахунок, тож фінальний свисток зафіксував перемогу Марселя – 4:0. Команда розтрощила свого екс-тренера Марселіно, помстившись за відхід Маліновського у його каденцію.

У паралельному поєдинку Славія продемонструвала, чому СК Дніпро-1 і Зоря не мали жодних шансів у матчах плей-офф з пражанами. Чехи приїхали на "Сан-Сіро" й залишились у меншості на 26-й хвилині, а ще через 8 Жиру вивів Мілан уперед. Втім, гості відігрались рівно за дві хвилини зусиллями Доудери.

Мілан відповів ще двома голами, причому перед перервою, однак Славія знайшла у собі сили повернутись – на 65-й хвилині Шранц забив у відовідь. 3:2! Втім, клас "россонері" та гра в більшості таки далися взнаки. Наприкінці поєдинку Пулішіч з пасу Леау добив пражан, встановивши остаточний рахунок. 4:2.

Фрайбург вдома приймав Вест Хем. У дуже рівному матчі рахунок було відкрито аж на 81-й хвилині – це свіжий Вайсгаупт вивів німців уперед, відзначившись з передачі Шаллая. Його гол виявився єдиним у зустрічі.

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