"Якщо поставити нашого Брентвейта (захисника Евертона, – прим.) і Забарного в пару, то можна років 15 обходитись без трансферів у клуб. Один лівий центральний, другий правий – є швидкість, є все. Що той, що той дуже спокійні.

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З того моменту, як Забарний дебютував, напевно, він зараз найкращий гравець у нас в Україні. Він настільки спокійний. Йому 21 рік, він зіграв майже 40 матчів у збірній – це вже показує його клас.

Все на стабільному рівні, не було такого, що він десь просідав. Він завжди на такому рівні, начебто йому 35 років і він уже на досвіді. Я в захваті від нашого центрального захисника", – сказав Миколенко у коментарі YouTube-каналу "Трендець".

Нагадаємо, Забарний перейшов у Борнмут з Динамо за 22,7 млн євро. У поточному сезоні Ілля провів за "вишень" 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 28 млн євро.

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