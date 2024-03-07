Англійський вінгер Букайо Сака потрапив до сфери інтересів Парі Сен-Жермен на фоні переходу Кіліана Мбаппе в Реал.

ПСЖ змирився з втратою Мбаппе, який влітку перейде в Реал. Французький клуб розпочав пошуки футболіста, щоб замінити Кіліана не лише в ігровому плані, а й у медійному, підписавши суперзірку.

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Головним кандидатом у списку ПСЖ став Букайо Сака. Катарські шейхи готові заплатити Арсеналу понад 140 мільйонів євро, щоб оформити трансфер 22-річного вінгера, повідомляє видання Fichajes.

Сака – лідера Арсенала. У цьому сезоні він забив 16 голів і віддав 12 асистів у всіх турнірах. Профільна позиція Букайо – правий вінгер, тоді як Мбаппе атакує переважно з лівого флангу. Transfermarkt оцінює Саку в 120 млн євро. Контракт з Арсеналом розрахований до літа 2027-го.