"Гра була поганою. Недостатньо інтенсивності, недостатньо тривоги щодо того, що ми робимо неправильно. Я думаю, що тут відіграв велику роль психологічний аспект. Ми боролись з дуже якісним суперником, який не мав чого втрачати. Моя команда грала так, ніби в них із самого початку були гальма. Вони грали в собі. Ми страждали, але важливо було вийти до чвертьфіналу, і ми там.

Фарт Луніна на 90-й хвилині у відеоогляді матчу Реал – РБ Лейпциг – 1:1

Ідея полягала в тому, щоб більше пресингувати. Але ми грали дуже повільно, занадто сильно контролювали низький блок, без пресингу, з м'ячем були дуже повільними, з невеликою вертикальністю, з бічними передачами. Це був невдалий вечір, це очевидно. Все це може статися у Лізі чемпіонів. Ми так грали вдома проти Челсі два роки тому.

На жаль, свою роль зіграв ментальний аспект – коли у вас є невелика перевага, ви не збираєтеся викладатися на повну. І це було повною протилежністю РБ Лейпциг, який спробував усе. Треба прийняти заслужену критику. Свис був заслуженим, потрібен запит публіки. Ми повинні зробити спокійну оцінку. У нас сім очок переваги у Ла Лізі, ми у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Можливо, я помилився у виборі стартової одинадцятки, але це вже частина історії. Ми трохи втратили свіжість. І є певна психологічна втома. Але ми повернемося кращими після перерви. І я думаю, що Мілітао та Куртуа вже будуть у чвертьфіналі", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал на своєму полі розписав нічию з РБ Лейпциг, і за підсумками двох матчів (2:1) вийшов у чвертьфінал турніру. До слова, весь поєдинок за "вершкових" відіграв український голкіпер Андрій Лунін.

Реал вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, втримавши нічию з РБ Лейпциг – Лунін провів неоднозначний матч