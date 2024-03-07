Голова КДК УАФ Віталій Наум наполягає, що покарання Оболоні за затримку матчу проти Чорноморця цілком справедливе.

Гра затрималася на 3 хвилини. Чорноморець банально засидівся у роздягальні, але значно більший резонанс викликало покарання Оболоні. Киянам виписали штраф за зайву хвилину, яку вони виділили для символічного удару військового перед стартовим свистком.

"Згідно з матеріалами, отриманими від УПЛ, щодо порушень, які мали місце під час матчів 18-го та 19-го турів Vbet Ліги, більшість із цих порушень – це затримка початку матчу. Зокрема, у 19-му турі шість із восьми матчів розпочалися із затримкою.

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Затримка початку матчу є порушенням регламентних норм. За дане порушення передбачено санкцію – обовʼязковий грошовий внесок від 5 000 грн. Але в більшості випадків КДК УАФ урахував помʼякшуючі обставини, і штраф було зменшено.

З огляду на поширення окремими ЗМІ інформації з елементами маніпуляції звертаю увагу, що команди зобовʼязані дотримуватися зворотнього відліку часу до матчу (countdown) із докладним похвилинним планом та здійснювати всі передматчеві заходи відповідно до нього.

Своєю чергою, прошу представників ЗМІ не маніпулювати інформацією щодо окремих рішень КДК УАФ, особливо тих, які стосуються участі в передматчевих заходах представників Сил оборони України. Адже саме завдяки нашим захисникам ми маємо можливість проводити футбольні матчі на території України", – цитує аргументацію Наума прес-служба УАФ.

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