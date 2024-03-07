Лунін та суддівство – вирішальні: іспанські ЗМІ знищують Реал після виходу в чвертьфінал ЛЧ
20:15 - Читать на русском
Вихід Реала у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів залишив дуже багато питань.
завершено
Віллі Орбан 68’
68’ Віллі Орбан
Мадридці відзахищали мінімальну перевагу, яку здобули ще у першому матчі завдяки геніальній грі Луніна. Фанати просять встановити українцю пам'ятник, але впертість Карло Анчелотті і близьке повернення Куртуа можуть обірвати казку.
Анчелотті розкритикував Реал за матч Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг, оголосивши вердикт Луніну
Ще одна гаряча тема – суддівство. Зірці Реала пробачили "задушення" Орбана, яке могло призвести до вилучення. Про це та більше дивіться детально у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
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