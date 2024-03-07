Вихід Реала у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів залишив дуже багато питань.

Мадридці відзахищали мінімальну перевагу, яку здобули ще у першому матчі завдяки геніальній грі Луніна. Фанати просять встановити українцю пам'ятник, але впертість Карло Анчелотті і близьке повернення Куртуа можуть обірвати казку.

Анчелотті розкритикував Реал за матч Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг, оголосивши вердикт Луніну

Ще одна гаряча тема – суддівство. Зірці Реала пробачили "задушення" Орбана, яке могло призвести до вилучення. Про це та більше дивіться детально у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".