Минай став головним відкриттям перших двох турів, розписавши нічию з СК Дніпро-1 та перегравши Металіст 1925. І це при колосальних кадрових перестановках та відсутності можливості зігратись! Після такого старту нікого не здивував і успіх в матчі проти Зорі – тим паче, що луганці борються за виживання й демонструють депресивний футбол.

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Втім, цього разу закарпатці виглядали саме так, як і очікувалось за підсумками зимової паузи. Підопічні Желько Любеновіча у першому таймі провели 1-2 непогані атаки, але не створили жодного моменту. Зоря повністю контролювала хід зустрічі, та ще й регулярно загострювала.

Вже на 2-й хвилині команда Юрія Коваля могла відкривати рахунок. Герреро відкрився під закидання на хід лівим флангом, вивалився на рандеву з Кемкіним, але замість удару покотив на дальню стійку. Яцик не встиг замкнути, а потім лайнсмен свиснув офсайд. На 11-й же Герреро знову промайнув лівим флангом, обігрався у стіночку з Чурком і вирвався віч-на-віч Кемкіним (нехай і під кутом) – голкіпер парирував його удар.

Зрештою, на 18-й хвилині луганці вийшли вперед. Закарпаці програли боротьбу в центрі поля й отримали контратаку 3-в-2. Футболісти Зорі швидко розтягнули захисників, після чого Чурко покотив на лівий край штрафного. Антюх звідти пробив у дальню дев'ять – 1:0!

На 21-й хвилині Герреро втік від Прокопчука й втретє опинився перед Кемкіним. Едуардо знову вирішив віддати передачу під удар у порожні, от тільки вона виявилась занадто неточною. На 36-й же луганці вдруге вискочили 3-в-2, а Герреро в черговий раз спробував асистувати – цього разу Кирюханцев прийняв м'яч на правому краю штрафного, але затягнув із ударом (Вакула накрив Ігора).

Перед перервою Герреро нарешті забив сам, замкнувши подачу на дальню стійку, однак відсвяткувати йому не дозволили. Лайнсмен помітив офсайд. У підсумку, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Зорі. Минай залишався у грі.

Рівно за хвилину після відновлення гри луганці могли забити вдруге, однак Яцик при замиканні навісу Кирюханцева поцілив у поперечину. Минай швидко відповів – Ременяк змістився з лівого флангу й виконав лонгшот у дальній кут, змусивши Сапутіна парирувати. Цей момент став першим і останнім у атаці "лисиць".

На 53-й хвилині вони ще й у меншості могли залишитись через фол Семотюка. Зоря могла вийти у контратаку 2-в-1, але Владислав зірвав її ще на чужій половині, вдаривши Антюха по ногах. Дмитро Бондаренко показав червону, потім переглянув відеоповторі і змінив рішення на жовту.

Гра у рівних складах аж ніяк не допомогла підопічним Желько Любеновіча. Як і всі його заміни по ходу зустрічі. Зоря продовжувала загострювати. На 59-й хвилині відзначитись міг Кирюханцев, який опинився вільним на лінії штрафного й зарядив над поперечкою, а на 73-й справа дійшла і до другого гола. Герреро на лінії півкола легко хитнув Прокопчука й віддав розрізний пас, а свіжий Бугай реалізував вихід сам на сам – 2:0!

На 79-й Зоря могла й розгром влаштувати, але Яцик при замиканні подачі від Герреро не влучив у площину. Бугаю в компенсований час теж не пощастило – обікравши Матюшенка у карному майданчику (не в останню чергу завдяки жахливому пасу Кісіля), Владислав вистрілив у дальній кут. Кемкін парирував. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу луганців з рахунком 2:0.

Підопічні Юрія Коваля набрали 19 очок, відірвавшись від зони перехідних матчів аж на чотири очки. Минай же залишається на дні таблиці, однак до плей-офф за виживання бракує всього 5 залікових балів.

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