Шахтар змушений вдаватися до радикальних заходів для вирішення проблеми форварда Богдана В'юнника, який у односторонньому порядку перебрався до польської Лехії.

Напередодні форвард молодіжної збірної України на правах вільного агента перейшов у Лехію. Як з'ясувалося, Шахтар не давав Богдану В'юннику дозвіл на розрив контракту. Клуб повідомив, що захищатиме свої інтереси.

"ФК Шахтар звертатиметься з позовом проти Богдана В’юнника та ФК Лехія. Клуб не згодний з одностороннім розірванням контракту з боку футболіста. Футболіст Богдан Вʼюнник після зимової відпустки не повернувся до ФК Шахтар, незважаючи на чинний контракт з клубом терміном до 30 червня 2025 року.

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Клуб неодноразово надавав футболісту можливість повернутися до розташування клубу, однак футболіст відхилив ці пропозиції. У подальшому футболіст повідомив про одностороннє розірвання свого контракту із ФК Шахтар від 22 лютого 2024 року. ФК Шахтар не згодний із розірванням контракту та звертатиметься до відповідних компетентних інстанцій із позовом проти футболіста та його нового клубу ФК Лехія.

Нагадаємо, Богдан Вʼюнник приєднався до ФК Шахтар 2017 року. Виступав за команду U-19 та за першу команду в сезоні-2023/24. Зіграв за першу команду 12 матчів", – йдеться на офіційному сайті "гірників".

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