Україна

Шахтар у вогняному Класичному переміг Динамо та став чемпіоном України – Судаков оформив першу поразку Шовковського. Сам наставник киян висловив сумніви у вирішальному пенальті та пояснив, чого не вистачило.

Помер журналіст Сергій Савелій – він був коментатором дебютного матчу збірної України.

Марлос завершив кар'єру у 35 років – екс-зірка Шахтаря та збірної України понад рік був без клубу.

Минай здобув вольову перемогу над Ворсклою в битві з 5 голами – у компенсований час дали три пенальті, Кемкін взяв два.

Світ

Резервісти Реала розтрощили Гранаду – Лунін знову просидів у запасі, Куртуа провів майстер-клас на виходах.

Ман Сіті наблизився до чемпіонства після погрому в Лондоні – несподіваний герой "містян" оформив перший дубль у кар'єрі.

Українці за кордоном

Жирона визначилась з майбутнім Довбика перед Лігою чемпіонів – українець отримав особливий статус.

Забарний став гравцем сезону Борнмута за версією вболівальників – гравці проголосували за іншу зірку.

Мудрик перервав "суху" серію – відео гола українця після розкішної передачі головної зірки Челсі.

Українець відзначився дублем у шалених 4:3 і з трьома земляками вийшов у Екстраклясу – відео шедевра.