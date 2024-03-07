"Минулого понеділка грали Оболонь та Чорноморець. Перший удар по м'ячу завдав військовий, Герой України, Денис Дикий. Матч розпочався на 3 хв пізніше запланованих 15:30, бо: "Чорноморець затримався із виходом із роздягальні на 2 хв, а в передматчевих заходах не було закладено час для символічного удару, що змістило початок гри на 1 хв".

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Тези узяті в лапки, оскільки так, за моєю інформацією, написав у рапорті делегат УАФ Юрій Нестрига. На основі рапорту КДК вже оштрафував клуб на гроші (маленькі, фактично сльози), але суть в іншому. Оболонь у передматчевому райдері таки прописала – о 15:30 має бути символічний удар по м'ячу. Питання: на основі чого делегат оштрафував киян?

Вдумайтеся. Людина, яка своєю самовідданістю дарує нам можливість грати і дивитися футбол, приїжджає на гру. Йому аплодують 1000+ людей. Клуб-господар офіційно попереджає про це. Делегат пише – не попередили. З Оболоні стягнули 3 тисячі гривень. Кажу ж, копійки. Тому я щиро не розумію, для чого це все", – написав Звєров у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, поєдинок 18-го туру УПЛ між Оболонню та Чорноморцем завершився бойовою нічиєю (1:1).

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