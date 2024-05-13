Наставник полтавців Сергій Долганський не зміг знайти логічного пояснення поразці від Миная (2:3) після переваги у 2 м'ячі.

"Це вже просто страшний сон. Не знаю навіть, як це оцінювати та коментувати. До паузи на тривогу в нас була одна команда, потім – інша.

Минай міг не дограти переможний матч з Ворсклою – Любеновіч вимагав від своєї команди покинути поле

Це тільки в голові. І було стільки помилок... І чому треба постійно їх повторювати – не розумію.

Там не змогли доопрацювати, там не змогли... Програємо боротьбу, немає настрою, бажання перемагати. Думали, що вже виграли.

Фінал Кубка з Шахтарем? Це окремий матч, а зараз був Минай, це зовсім інший рівень. З Шахтарем буде інша гра, не можна сказати, що цеі була репетиція", – резюмував Долганський у післяматчевому інтерв'ю.

Нагадаємо, Ворскла не може виграти в УПЛ вже 8 матчів поспіль. Фінал Кубка України відбудеться 15 травня.

Минай здобув вольову перемогу над Ворсклою в битві з 5 голами – у компенсований час дали три пенальті, Кемкін взяв два