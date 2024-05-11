"Ти назавжди у відповіді за тих, кого приручив"

А. де Сент-Екзюпері, Маленький принц

Ось і все... Історія Кіліана Мбаппе з ПСЖ закінчена.

"Я завжди казав, що збираюся поговорити з вами, коли прийде час, тож хочу сказати, що це мій останній рік у Парі Сен-Жермен, я не збираюся продовжувати контракт і закінчую свою пригоду через кілька тижнів. Я зіграю свій останній матч на Парк де Пренс цієї неділі".

І після цих слів мої емоції взяли гору. Кіліан прощається не тільки з паризьким клубом. Ти, Мбаппе, залишаєш нас, любителів французького чемпіонату. Адже покидаєш не тільки Париж, а завершуєш цілу епоху, яка тривала з моменту, коли ти дебютував у Лізі 1 за Монако.

Просто зараз, озираючись назад, я пам'ятаю маленького хлопчика, який виходив на поле у футболці з цифрами 33 на своїй спині. Вони символізували те, що в юного гравця немає ще місця в основній команді. Але з першого твого дотику до м'яча було зрозуміло: ти вартий значно більшого навіть у юному віці, ніж мав на той момент.

А потім був дебют за Монако в Лізі Європи. Боже, ну хто міг подумати, що цей тендітний хлопчисько, який тільки ось-ось робить перші кроки у професійному футболі, оформить у першій же грі в єврокубках результативну передачу у ворота Тоттенхема. Кіліане, ти вже тоді бив рекорди, а скільки зараз є звершень і скільки на тебе їх чекає у майбутньому! Мені хочеться вірити, що багато.

Тобі було всього 18 років, коли ти вперше підняв над своєю головою титул чемпіона Франції. Тоді всі у світі дізналися, хто такий Кіліан Мбаппе. Своєю яскравою виразною грою ти змусив усі софіти світити просто на тебе. Так, я кажу про матч проти Манчестер Сіті, а потім ти оформив дубль у ворота Дортмунда. Невдачу ти теж спробував тоді на смак, але перервав суху серію Буффона, яка тривала 600 хвилин. І так ти навчився забивати легендам.

Мбаппе в Лізі чемпіонів, сезон 2017/18, фото: A.Mounic/L'Equipe

2017 рік став для тебе знаковим. Перехід у ПСЖ, дебют за збірну Франції. Ті, хто не бачили тебе, напевно, могли подумати, що Дешаму пора перевірити психічне здоров'я, якщо він викликає в команду такого молодика. Але ти всім довів, що це заслужено. Довів на чемпіонаті світу. Ти привіз перемогу і Кубок світу! І, як там казали? 1998 рік був чудовим роком для французького футболу, тому що народився Кіліан!

Я добре пам'ятаю, Кіліане, коли ти вперше зірвався на футбольному полі. Це був матч проти Німа у 2018 році. На легендарному стадіоні Костер'є, який тепер, на жаль, заростає травою. Але зараз не про це. Твоя перша червона картка. І ось таких спогадів багато, тому що ти дарував їх, змушуючи переживати і радіти разом із тобою.

"Це багато емоцій, багато років, протягом яких я мав шанс і величезну честь бути частиною найбільшого клубу Франції, одного з найкращих у світі. Це був мій перший досвід гри за клуб під великим тиском. Звісно, я зростав як гравець, працюючи поруч з одними із найкращих гравців в історії, одними з найбільших чемпіонів. Я також виріс як людина, з усією славою і помилками, які я зробив".

Ти не загубився, граючи поруч із Неймаром чи Мессі, а навпаки ставав ще повноціннішим. Так, були різні ситуації, були негативні моменти, але найважливіше те, що ти робив на полі. Тобі не вдалося виграти Лігу чемпіонів з ПСЖ, але ти увійшов до історії клубу, ти подарував фанатам багато яскравих перемог, зокрема й завдяки тобі поличка з трофеями стала більшою. І, так, ти доклав руку до того, що Париж обійшов Сент-Етьєн за кількістю титулів чемпіона Франції. А їхній рекорд тримався понад 40 років.

"Це важко, важко... Я не думав, що буде так важко оголосити про це, покинути свою країну, Францію і Лігу 1. Але я думаю, що це те, що мені було потрібно, новий виклик після семи років".

Так, ти маєш рацію, важко відпускати тебе з Ліги 1, але це в мені промовляє егоїзм. Ти давно вже переріс чемпіонат Франції, тобі дійсно потрібен новий виклик. Давно пора доводити світу, що ти не просто швидкий хлопчисько. Для цього потрібен чемпіонат трішки кращий, ніж Л1. Так, ти маєш бути в Реалі, поряд з зірками, і здобувати трофей за трофеєм.

Ліга 1 втрачає не тільки талановитого гравця. Чемпіонат Франції втрачає зірку, яку просто немає ким замінити. Хто б не прийшов, вони не зможуть зрівнятися з тобою, Кіліане.

1998 was a great year for French football ... pic.twitter.com/qGQQEuXlj7 — ESPN FC (@ESPNFC) April 7, 2021

З часів Зінедіна Зідана я не відчувала ні до кого з футболістів такої прихильності, як до тебе. Понад дев’ять років я спостерігала, як ти, Кіліане, ріс і перетворювався на справжнього лідера. Я пишалася кожним твоїм голом, навіть у ворота Генгама, навіть тоді, коли відчайдушно вболівала в Лізі 1 проти ПСЖ. Ти змусив вірити не тільки дітей з Франції, а й мене у те, що мрії можуть здійснюватися, коли сумлінно працюєш.

Недаремно я почала цитатою з "Маленького принца". Ти і є той маленький принц Франції, що приручив мене, як і інших фанатів Ліги 1, своєю магією.

Сподіваюся, Кіліане, ще буде багато приводів пишатися тобою і ти піднімеш безліч трофеїв над своєю головою. А поки готуйся до Євро-2024. Ти потрібен Франції.

Au revoir, merci.

Maestro