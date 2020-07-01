Головні новини 30 червня: ювілей Мессі не повернув Барселоні лідерство, ситуація у Карпатах погіршилася

Футбол 24 презентує дайджест головних новин за вівторок, 30 червня.

Україна

Динамо – Шахтар: Бурда повернувся до тренувань, але двоє лідерів киян ризикують пропустити Класичне. Натомість у "гірників" відновився Майкон.

Фінал Кубка України, в якому Ворскла протистоятиме Динамо, отримав офіційних трансляторів. Вирішальний поєдинок можна буде переглянути на загальнодоступному телеканалі.

Збірна України зберігає шанси провести два спаринги ще в 2020 році – чемпіони світу серед суперників.

Карпати не поїхали на матч проти Маіуполя, поєдинок офіційно скасували. Водночас, у львів'ян і кадрові втрати – команду вже покинули два лідери.

Світ

Барселона розписала нічию з Атлетіко у скандальному матчі з трьома пенальті і втратила шанс обійти Реал. Мессі забив 700-й гол у кар'єрі.

Манчестер Юнайтед на виїзді розгромив Брайтон і впритул наблизився до зони Ліги чемпіонів.

Ювентус з розкішними голами Роналду та Кости здолав Дженоа, Лаціо вирвав перемогу і не дав туринцями піти у відрив.

Баварія та Манчестер Сіті остаточно узгодили трансфер Сане, а "містяни" вже навіть підшукали заміну німцю.

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