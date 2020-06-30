Динамо – Ворскла: визначились офіційні транслятори фіналу Кубка України

Директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов розповів, де можна буде переглянути фінал Кубка України Динамо – Ворскла.

"Хороші новини для всіх телеглядачів телеканалів "Футбол" – ми покажемо в прямій трансляції фінал Кубка України. Вивіска інтригуюча – Динамо проти Ворскли. Полтавцы намагатимуться повторити свій успіх 11-річної давності.

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Згідно з нашими зобов'язань перед УАФ, ми будемо здійснювати пряму трансляцію у форматі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Це передбачає задіяння мінімум 15 камер під час трансляції, дві з них – камери високої чіткості, високого повтору, Super Slow-камери. Трансляція буде доступна як у стандартній якості, так і в HD.

Близько 6-7 камер будуть обслуговувати передматчеву студію, розбір всіх смакот після матчу, розбір всіх фрагментів, голів і всього, що станеться під час зустрічі. Працюватиме студія. Ми готуємо дійсно велике футбольне свято для всіх наших телеглядачів.

Трансляція буде здійснюватися в паралельному показі як на канах "Футбол", так і на одному з ефірних телеканалів – в цьому сезоні це буде "UA: Перший". Ми будемо показувати матч, церемонію і все, що буде передбачено до і після", – наводить слова Денисова офіційний сайт телеканалів "Футбол".

Нагадаємо, фінал Кубка України Динамо – Ворскла відбудеться на ОСК Металіст 8 липня, початок гри о 19:30.

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