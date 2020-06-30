Епічний ляп божевільного кіпера, який поспішав на зустріч із долею, і дубль 38-річного бомбардира: Джулай – про ЧС-1990

Український коментатор продовжує серію спогадів про матчі чемпіонату світу-1990, які прийняла Італія. Потужна доза ностальгії – гарантована!

Сьогодні у випуску – перший матч 1/8 фіналу, який одразу ж увійшов в історію.

23 червня 1990 року на стадіоні Сан-Паоло у Неаполі збірні Камеруну та Колумбії не зуміли забити в основний час, зате подарували драматичну розв'язку в овертаймі.

Слухаємо!

Бездоганна Італія, "сліпий" суддя із Сирії і матч у 34-градусну спеку: Джулай – про ЧС-1990