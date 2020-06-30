toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Статті
  3. Овертайм
КАРПАТИ БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Епічний ляп божевільного кіпера, який поспішав на зустріч із долею, і дубль 38-річного бомбардира: Джулай – про ЧС-1990

16:15 - Читать на русском
Епічний ляп божевільного кіпера, який поспішав на зустріч із долею, і дубль 38-річного бомбардира: Джулай – про ЧС-1990
Роже Мілла відбирає м'яч у Рене Ігіти – кульмінація! / Fifa.com
Дмитро Джулай Дмитро Джулай

Український коментатор продовжує серію спогадів про матчі чемпіонату світу-1990, які прийняла Італія. Потужна доза ностальгії – гарантована!

Сьогодні у випуску – перший матч 1/8 фіналу, який одразу ж увійшов в історію.

23 червня 1990 року на стадіоні Сан-Паоло у Неаполі збірні Камеруну та Колумбії не зуміли забити в основний час, зате подарували драматичну розв'язку в овертаймі.

Слухаємо!

Бездоганна Італія, "сліпий" суддя із Сирії і матч у 34-градусну спеку: Джулай – про ЧС-1990

blog_ava
Капітан молодіжної збірної України переходить у цікавий європейський клуб – сумісність, конкуренти та перспективи
08:00
23059
Теги
Світ Головне Статті Рене Ігіта Дмитро Джулай Овертайм Блог Дмитра Джулая Камерун Камерун Колумбія Колумбія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
45
хв
Барселона
23:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук