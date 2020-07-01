Манчестер Юнайтед на виїзді розгромив Брайтон і впритул наблизився до зони Ліги чемпіонів

У рамках 32-го туру чемпіонату Англії Брайтон на власному полі поступився Манчестер Юнайтед. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед у разі перемоги обходив у турнірній таблиці АПЛ Вулверхемптон і піднімався на п'яту сходинку, впритул наблизившись до Челсі. Напередодні підопічні Уле Гуннара Сульшера не без проблем здолали непоступливий Норвіч у Кубку Англїі і пробились у півфінал турніру, тож підходили до поєдинку у доброму гуморі. Брайтон, попри шестиочковий відрив від групи аутсайдерів, намагався зачепитись бодай за нічию, адже команду Грема Поттера попереду чекав непростий календар.

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Після короткої розвідки команди взялись до справи. Спочатку Бруну Фернандеш перевірив міцність стійки гарматним пострілом, а згодом не втратив свого шансу Мейсон Грінвуд. Накрутивши кількох суперників він увійшов у воротарський майданчик Метью Раяна і потужно пробив у ближній кут воріт. В середині тайму подвоїв перевагу "червоних дияволів" невгамовний Фернандеш, завершивши закрученим ударом затяжну атаку гостей.

Після відпочинку португалець оформив дубль. Скориставшись помилкою суперника на своїй частині поля, манкуніанці швидко розвернули атаку в іншу сторону. Грінвуд, отримавши довгий пас, метеором промчався лівим флангом і прострілив у воротарський майданчик Брайтона. Там вже чатував Фернандеш, який вдотик чітко пробив повз голкіпера.

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