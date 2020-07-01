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Манчестер Юнайтед на виїзді розгромив Брайтон і впритул наблизився до зони Ліги чемпіонів

1 липня 00:09 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед на виїзді розгромив Брайтон і впритул наблизився до зони Ліги чемпіонів
Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3 / AFP

У рамках 32-го туру чемпіонату Англії Брайтон на власному полі поступився Манчестер Юнайтед. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

 
Мейсон Грінвуд 16’
Бруну Фернандеш 30’
Бруну Фернандеш 50’
16’ Мейсон Грінвуд
30’ Бруну Фернандеш
50’ Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед у разі перемоги обходив у турнірній таблиці АПЛ Вулверхемптон і піднімався на п'яту сходинку, впритул наблизившись до Челсі. Напередодні підопічні Уле Гуннара Сульшера не без проблем здолали непоступливий Норвіч у Кубку Англїі і пробились у півфінал турніру, тож підходили до поєдинку у доброму гуморі. Брайтон, попри шестиочковий відрив від групи аутсайдерів, намагався зачепитись бодай за нічию, адже команду Грема Поттера попереду чекав непростий календар.

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Після короткої розвідки команди взялись до справи. Спочатку Бруну Фернандеш перевірив міцність стійки гарматним пострілом, а згодом не втратив свого шансу Мейсон Грінвуд. Накрутивши кількох суперників він увійшов у воротарський майданчик Метью Раяна і потужно пробив у ближній кут воріт. В середині тайму подвоїв перевагу "червоних дияволів" невгамовний Фернандеш, завершивши закрученим ударом затяжну атаку гостей.

Після відпочинку португалець оформив дубль. Скориставшись помилкою суперника на своїй частині поля, манкуніанці швидко розвернули атаку в іншу сторону. Грінвуд, отримавши довгий пас, метеором промчався лівим флангом і прострілив у воротарський майданчик Брайтона. Там вже чатував Фернандеш, який вдотик чітко пробив повз голкіпера.

Аарон Коннолі і Леандро Троссард могли змінити ситуацію у матчі, однак у першому випадку не ловив гав Давід де Хеа, а у іншому – бракувало дещиці везіння і влучності. Тож цілком справедлива перемога "дияволів", які, схоже, потроху воскресають.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед АПЛ Бруну Бруну Фернандеш Брайтон Брайтон Мейсон Мейсон Грінвуд Брайтон - Манчестер Юнайтед Маркус Маркус Рашфорд
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