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Баварія та Манчестер Сіті остаточно узгодили трансфер Сане – відомі деталі контракту, – Bild

21:15 - Читать на русском
Баварія та Манчестер Сіті остаточно узгодили трансфер Сане – відомі деталі контракту, – Bild
Лерой Сане / Фото ФК Манчестер Сіті

Зірка Манчестер Сіті Лерой Сане, ймовірно, повернеться у Бундеслігу найближчим часом.

Баварія підпише Лероя Сане під час літнього трансферного вікна, сторони узгодили перехід, повідомляє Bild з посиланням на оточення наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли.

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Німецький хавбек підпише угоду з мюнхенцями на 5 років, а "містяни" отримають 50 млн євро компенсації. Лерой був змушений погодитись на зниження фінансових апетитів для повернення на батьківщину.

Майже весь нинішній сезон Сане провів у лазареті Манчестер Сіті, де відновлювався після важкої травми.

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