Лаціо вирвав перемогу у Торіно і впритул наблизився до Ювентуса: Серія А, 29 тур, вівторок

Черговий тур чемпіонату Італії у вівторок відкривали два поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 2019/20, 29-й тур

Торіно – Лаціо – 1:2

Голи: Белотті, 5 (пен.) – Іммобіле, 48, Пароло, 73

Дженоа – Ювентус – початок матчу о 22:45

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Один з лідерів італійської першості Лаціо на виїзді тестував Торіно. Вже на початку гри "бики" отримали право на пробиття пенальті – після розіграшу штрафного м'яч влучив у руку Чіро Іммобіле у власному штрафному майданчику. Андреа Белотті чітко розвів по різних кутах м'яч і голкіпера римлян Томаша Стракошу.

В середині тайму антигерой матчу мав шанс реабілітуватись, але після його пострілу м'яч просвистів вище воріт. Вже у доданий до першого тайму час Франческо Ачербі забив, однак арбітр угледів в епізоді положення поза грою і взяття воріт скасував.

Одразу після відпочинку Іммобіле відновив статус-кво: скориставшись нерозторопністю захисників, Чіро отримав вивірений пас з глибини поля від Луїса Альберто і легким дотиком ноги прокинув у дальній від Сальваторе Сірігу кут. Лаціо продовжив атакувати і невдовзі вийшов вперед: після затяжної атаки дальній постріл Марко Пароло дезорієнтував Сірігу і він, почавши валитися в інший кут, вже не встиг перегрупуватись і потягнути удар півзахисника збірної Італії.

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