toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КАРПАТЫ БАРСЕЛОНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Главные новости 30 июня: юбилей Месси не вернул Барселоне лидерство, ситуация в Карпатах ухудшилась

07:00 - Читати українською
Главные новости 30 июня: юбилей Месси не вернул Барселоне лидерство, ситуация в Карпатах ухудшилась
Лионель Месси (слева) / Getty images

Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за вторник, 30 июня.

Украина

Динамо – Шахтер: Бурда вернулся к тренировкам, но два лидера киевлян рискуют пропустить Классическое. Зато у "горняков" восстановился Майкон.

Финал Кубка Украины, в котором Ворскла будет противостоять Динамо, получил официальных трансляторов. Решающий поединок можно будет посмотреть на общедоступном телеканале.

Сборная Украины сохраняет шансы провести два спарринга еще в 2020 году – чемпионы мира среди соперников.

Карпаты не поехали на матч против Маиуполя, поединок официально отменили. В то же время, у львовян и кадровые потери – команду уже покинули два лидера.

Мир

Барселона расписала ничью с Атлетико в скандальном матче с тремя пенальти и потеряла шанс обойти Реал. Месси забил 700-й гол в карьере.

Манчестер Юнайтед на выезде разгромил Брайтон и вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов.

Ювентус с роскошными голами Роналду и Косты одолел Дженоа, Лацио вырвал победу и не дал туринцами уйти в отрыв.

Бавария и Манчестер Сити окончательно согласовали трансфер Сане, а "горожане" уже даже подыскали замену немцу.

Эксклюзивы "Футбол 24"

"Саме тоді я остаточно зруйнував свою кар'єру": Леван Кенія – про Фелікса Магата, Карпати, війну і особисту трагедію

Капітан молодіжної збірної України переходить у цікавий європейський клуб – сумісність, конкуренти та перспективи

Динамо ждет лучшая жеребьевка Лиги чемпионов за годы – у Зари и Десны шансы значительно хуже, Шахтер высоко

Ляп сумасшедшего кипера, который спешил на встречу с судьбой, и дубль 38-летнего бомбардира: Джулай – о ЧМ-1990

blog_ava
Месси забил 700-й гол в карьере, перехитрив Облака шедевральным пенальти
00:41
632
Теги
Мир Дайджест
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
43
мин
Арсенал
20:00
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук