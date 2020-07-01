Главные новости 30 июня: юбилей Месси не вернул Барселоне лидерство, ситуация в Карпатах ухудшилась

Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за вторник, 30 июня.

Украина

Динамо – Шахтер: Бурда вернулся к тренировкам, но два лидера киевлян рискуют пропустить Классическое. Зато у "горняков" восстановился Майкон.

Финал Кубка Украины, в котором Ворскла будет противостоять Динамо, получил официальных трансляторов. Решающий поединок можно будет посмотреть на общедоступном телеканале.

Сборная Украины сохраняет шансы провести два спарринга еще в 2020 году – чемпионы мира среди соперников.

Карпаты не поехали на матч против Маиуполя, поединок официально отменили. В то же время, у львовян и кадровые потери – команду уже покинули два лидера.

Мир

Барселона расписала ничью с Атлетико в скандальном матче с тремя пенальти и потеряла шанс обойти Реал. Месси забил 700-й гол в карьере.

Манчестер Юнайтед на выезде разгромил Брайтон и вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов.

Ювентус с роскошными голами Роналду и Косты одолел Дженоа, Лацио вырвал победу и не дал туринцами уйти в отрыв.

Бавария и Манчестер Сити окончательно согласовали трансфер Сане, а "горожане" уже даже подыскали замену немцу.

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