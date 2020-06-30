Манчестер Сіті знайшов заміну Сане серед трансферних цілей Манчестер Юнайтед

Ще один європейський гранд зацікавлений в послугах хавбека Астон Вілли Джека Гріліша.

Керівництво Манчестер Сіті має план Б на випадок переходу Лероя Сане з табору "містян" у Баварію, повідомляє The Telegraph.

Баварія готова зачекати рік, щоб забрати Сане безкоштовно

Півзахисник Астон Вілли Джек Гріліш потрапив на радари тренерського штабу Гвардіоли, саме 24-річного хавбека вважають достойною заміною Сане. На талановитого англійця полюють різні європейські клуби, а головним претендентом серед них називають Манчестер Юнайтед.

У нинішньому сезоні АПЛ Гріліш провів 30 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 6-ма асистами.

Челсі – Манчестер Сіті: Зінченко не вразив навіть на фоні фіаско конкурента і вперше за 3 роки залишився без чемпіонства