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Манчестер Сіті знайшов заміну Сане серед трансферних цілей Манчестер Юнайтед

20:45 - Читать на русском
Манчестер Сіті знайшов заміну Сане серед трансферних цілей Манчестер Юнайтед
Лерой Сане / Фото Манчестер Сіті

Ще один європейський гранд зацікавлений в послугах хавбека Астон Вілли Джека Гріліша.

Керівництво Манчестер Сіті має план Б на випадок переходу Лероя Сане з табору "містян" у Баварію, повідомляє The Telegraph.

Баварія готова зачекати рік, щоб забрати Сане безкоштовно

Півзахисник Астон Вілли Джек Гріліш потрапив на радари тренерського штабу Гвардіоли, саме 24-річного хавбека вважають достойною заміною Сане. На талановитого англійця полюють різні європейські клуби, а головним претендентом серед них називають Манчестер Юнайтед.

У нинішньому сезоні АПЛ Гріліш провів 30 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 6-ма асистами.

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