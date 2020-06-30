Карпати – Маріуполь: матч офіційно скасований

Карпати не змогли вирішити свої проблеми, які завадили виїхати до Маріуполя на матч 24 туру УПЛ.

Перенесений на 1 липня поєдинок не відбудеться, інформує офіційний сайт УПЛ.

Ящишин назвав єдиний сценарій порятунку Карпат

Карпати не змогли знайти кошти для виїзду в Маріуполь, який повинен був приймати формально гостьову гру азовців. Дирекція УПЛ передала справу на розгляд Контрольно-дисциплінарному комітету УАФ та поінформувала львів'ян, що згідно з Регламентом, у разі повторної неявки на матч без поважних причин, клуб автоматично буде виключений зі змагань.

Нагадаємо, Карпати є головним аутсайдером Прем'єр-ліги. Після 24-х зіграних матчів "зелено-білі" набрали лише 15 очок та загрузли в зоні вильоту з 8-очковим відставанням від Львова.

"Саме тоді я остаточно зруйнував свою кар'єру": Леван Кенія – про Фелікса Магата, Карпати, війну і особисту трагедію