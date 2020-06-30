toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КАРПАТИ БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Карпати – Маріуполь: матч офіційно скасований

16:02 - Читать на русском
Карпати – Маріуполь: матч офіційно скасований
Карпати – Маріуполь / Сайт львів'ян

Карпати не змогли вирішити свої проблеми, які завадили виїхати до Маріуполя на матч 24 туру УПЛ.

 

Перенесений на 1 липня поєдинок не відбудеться, інформує офіційний сайт УПЛ.

Ящишин назвав єдиний сценарій порятунку Карпат

Карпати не змогли знайти кошти для виїзду в Маріуполь, який повинен був приймати формально гостьову гру азовців. Дирекція УПЛ передала справу на розгляд Контрольно-дисциплінарному комітету УАФ та поінформувала львів'ян, що згідно з Регламентом, у разі повторної неявки на матч без поважних причин, клуб автоматично буде виключений зі змагань.

Нагадаємо, Карпати є головним аутсайдером Прем'єр-ліги. Після 24-х зіграних матчів "зелено-білі" набрали лише 15 очок та загрузли в зоні вильоту з 8-очковим відставанням від Львова.

"Саме тоді я остаточно зруйнував свою кар'єру": Леван Кенія – про Фелікса Магата, Карпати, війну і особисту трагедію

blog_ava
Венглинський розкритикував залучення іноземних тренерів в український футбол
06:30
2320
Теги
Карпати - Маріуполь Карпати Карпати Маріуполь Маріуполь УПЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
45
хв
Барселона
23:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук