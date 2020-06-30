Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо

За кілька місяців до старту групового турніру ЛЧ 2020/21 уже можна приблизно сформувати коло потенційних суперників українських команд. Динамо стоїть перед супершансом, але Зоря і Десна не збираються відмовлятися від мрії.

Уже в суботу 4 липня відбудеться ключовий матч сезону Динамо – Шахтар. Тільки якщо на початку першості були сподівання, що це буде вирішальний бій за перше місце, то тепер кияни ризикують втратити другу путівку від України в Лігу чемпіонів. У разі перемоги Зорі над Олександрією та продовження жахливої серії команди Михайличенка (програли усі 3 матчі Шахтарю при Каштру в УПЛ) вже команда Скрипника переміститься на 2-е місце. Ба більше, навіть Десна за такого розкладу матиме шанс потіснити киян з третьої сходинки, якщо обіграє Колос. І це за 3 тури до фінішу сезону!

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Утім, суперникам потрібно ще виграти свої матчі. Ту ж Зорю чекає лобова зустріч у Києві, а Десна прийматиме Шахтар. Тому Динамо з відривом у 2 і 3 очки від конкурентів до найближчого вікенду зберігає позицію фаворита в боротьбі за путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21. Це важливий нюанс, адже київський клуб завдяки високому клубному рейтингові має найбільш реальні шанси пройти плей-офф і повернутися у груповий турнір головного єврокубка 4 роки потому.

Срібний призер УПЛ стартує в новому розіграші ЛЧ з третього кваліфікаційного раунду, матчі якого заплановані на 15/16 вересня. Якщо ним стане Динамо, суперники будуть не з найскладніших. Київ традиційно залишається сіяним в обох кваліфай-раундах. У компанії команди Олексія Михайличенка тоді опиняться Бенфіка як найбільш імовірний віце-чемпіон Португалії (лісабонці повністю провалили період після відновлення сезону – 1 виграш та 2 поразки за 5 турів, відставання від Порту вже становить 6 очок), Гент (бельгійський сезон достроково завершено) і Краснодар, який у першості Росії випереджає на 3 пункти Ростов, у якого рейтинг, слабший навіть за Зорю.

Відповідно, суперником киян може стати хтось з переліку: Вікторія Пльзень (достроковий віце-чемпіон Чехії), Ренн як бронзовий призер Франції, Сівасспор (лише третій в Туреччині, але Трабзонспор отримав дискваліфікацію з єврокубків на сезон), Хайдук (у Хорватії зараз аж 4 претенденти на срібло), АЗ Алкмаар (втратив золото в Нідерландах лише через гіршу різницю м'ячів, ніж в Аякса), а також другі команди Греції і Австрії. ПАОК випереджає АЕК на 3 бали, незважаючи на мінус 7 від Федерації. А ось ЛАСК сенсаційно втратив другу позицію на користь віденського Рапіда.

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Хоча в Австрії ситуація змінюється блискавично. Якби не 3 голи з 83 по 90 хвилини в матчах конкурентів, вони б помінялися місцями – вже б клуб з Лінца мав 2-очкову перевагу. Між іншим, саме на ЛАСК виходило б Динамо Хацкевича, якби спромоглося дотиснути Брюгге минулоріч. Що цікаво, греки та австрійці з'ясують стосунки вже цього тижня у лобових зустрічах, які можуть відсіяти когось із претендентів.

Є тут ще варіант, коли бронзу в Росії візьме Ростов, до когорти сіяних підніметься Вікторія, а коло суперників киян звузиться до тріо (українські та російські клуби УЄФА продовжує розводити під час жеребкування усіх своїх турнірів): Ренн, умовні Рапід та ПАОК. Як бачимо, всі цілком прохідні варіанти і для кризового Динамо, бо інакше навіть в Лігу Європи немає сенсу виходити. Тим паче, що цей раунд складається з одного матчу, на який уже всі сили й душу покласти можна.

З тими ж французами успішно впоралися в обох зустрічах ЛЄ пару років тому. Так, тоді там ще не сяяв 17-річний Камавінга, але насправді зараз тріумф став по суті збігом обставин. Це і велике падіння традиційних фаворитів (Монако та Ліона), і рішення завершити чемпіонат за 10 турів до кінця сезону через пандемію COVID-19. І ось вам Ренн, який набрав очок менше, ніж торік, коли фінішував 10-м, вже третій. Ніби й навчилися бити такі команди, як Ліон і ПСЖ, а в Європі знову влітали всім, навіть румунам.

Припустимо, що цей раунд вдасться подолати. Далі ще цікавіше. Якщо у плей-офф (тут уже по 2 матчі, 22 і 30 вересня) пройдуть всі сіяні команди, то вибору не залишиться. Або Гент колишніх динамівців Яремчука та Безуса, або... Гент. Адже в разі успіху Краснодара чи Ростова вибору не залишиться – з ними українці точно не зіграють, хіба що наші легіонери з інших команд. Ренн, АЗ і Гент видаються, на перший погляд, найважчими суперниками, але і тут є свій плюс – у команд з Франції, Нідерландів і Бельгії буде майже піврічний простій в офіційних матчах. Крім того, це скромні у фінансовому плані клуби, які можуть втратити кількох лідерів уже цього літа, якщо надійдуть вигідні пропозиції.

Від нинішнього Динамо можна очікувати всього – як класної гри проти того ж Шахтаря в Кубку України чи впевненої перемоги на полі Зорі (можуть же, коли ДУЖЕ треба), так і провалів проти середняків, коли налаштування не вистачає. Класу цій команді для подолання раунду плей-офф Ліги чемпіонів мало б вистачити, хоча і без фарту нікуди. Та для цього ще треба завоювати це саме срібло. Не зможуть кияни – шанс усього життя отримає Зоря чи Десна, але тут виникає проблема іншого характеру.

Через не найвищий рейтинг навіть луганський клуб не зможе претендувати на статус сіяного в жодному з раундів. Зоря посідає тільки 115-й рядок у рейтингу УЄФА, тоді як Динамо – 25-е. Ці клуби відділяють понад 30 тисяч очок. Що вже говорити про Десну, абсолютного дебютанта єврокубків – у команди Рябоконя був би один з найгірших статусів серед усіх команд. У такому разі з великою часткою імовірності жоден з наших клубів не пройшов би і перший етап кваліфікації. Нарвуться на Бенфіку в 3-му раунді, прощай ЛЧ. Ускладнить ситуацію поява Краснодара у плей-офф в разі вильоту Гента. Тоді весь вибір зведеться до португальців.

Важко буде і проти практично будь-якого з можливих суперників. Цікаво, що у третьому раунді несіяний представник України уникнув би Ренна (на 100%) та АЗ (на 90%). Тому, якщо не Бенфіка чи згадані клуби, хоча б за раунд плей-офф зачепитися можна: турки (якщо це не досі можливий варіант з Галатасараєм чи Бешикташем), чехи, греки та австрійці. Буде феноменально складно, але не без шансів. Хоча шлях, звичайно, потенційно значно складніший, ніж у Динамо.

Кияни, до слова, за певних обставин могли б навіть потрапити у другий кошик посіву при жеребкуванні групового турніру Ліги чемпіонів. Особливо, якщо нинішній розіграш виграє клуб, який стане чемпіоном своєї країни. Далі ще потрібно, аби Бенфіка та Аякс не пройшли кваліфікацію, або Хетафе втілив свою казку з другої спроби, посунувши Севілью з 4-ї сходинки в першості Іспанії, і тоді вистачить вильоту когось одного зі згаданих фаворитів плей-офф.

Ну, або є ще цілком реальний варіант з Вулверхемптоном на 5-му місці АПЛ, якщо Манчестер Юнайтед здасть позиції, а Ман Сіті програє апеляцію щодо дискваліфікації з єврокубків. Що точно відомо, це доля чемпіона України. Донецький Шахтар нікуди не дінеться з другого кошика. Окремо варто відзначити, який пекельний шлях чекає Ференцварош Реброва. Потрібно пройти 4 раунди (початок 18 серпня, останній раунд кваліфікації 30 вересня), а серед потенційних суперників дуже потужні Селтік і Зальцбург.

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