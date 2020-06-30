Динамо – Шахтар: гравець "гірників" повернувся до загальної групи напередодні Класичного

Ліга чемпіонів — 18:00 3495
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Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо
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Епічний ляп божевільного кіпера, який поспішав на зустріч із долею, і дубль 38-річного бомбардира: Джулай – про ЧС-1990Овертайм — 16:15 826
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Судний день Сетьєна, сходження Ліверпуля на трон у лігві ворога та іспит вискочками для Реала: топ-5 матчів мідвікуСвіт — 15:35 1211
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Збірна України ще може провести спаринги з Францією та Польщею в 2020 роціТовариські матчі — 14:13 449
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"Саме тоді я остаточно зруйнував свою кар'єру": Леван Кенія – про Фелікса Магата, Карпати, війну і особисту трагедіюІнтерв’ю — 14:00 3705