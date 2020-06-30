toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КАРПАТИ БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Шахтар: гравець "гірників" повернувся до загальної групи напередодні Класичного

18:27 - Читать на русском
Динамо – Шахтар: гравець "гірників" повернувся до загальної групи напередодні Класичного
Майкон / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Майкон одужав після травми та може зіграти в центральному матчі 29-го туру УПЛ проти Динамо.

 

Майкон повернувся до загальної групи Шахтаря після пошкодження, інформує офіційний сайт "гірників".

Каштру назвав головну небезпеку використання молоді у Шахтарі

Зазначимо, що хавбек провів перше тренування після рецидиву травми, якого зазнав у поєдинку проти Зорі 15 травня.

До слова, Майкон провів 9 матчів у складі Шахтаря в поточному сезоні, але не відзначився результативними діями.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо

blog_ava
"Саме тоді я остаточно зруйнував свою кар'єру": Леван Кенія – про Фелікса Магата, Карпати, війну і особисту трагедію
14:00
3711
Теги
Де Андраде Барберан Де Андраде Барберан Майкон Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
2
хв
Барселона
23:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук