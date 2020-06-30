Динамо – Шахтар: гравець "гірників" повернувся до загальної групи напередодні Класичного

Півзахисник Шахтаря Майкон одужав після травми та може зіграти в центральному матчі 29-го туру УПЛ проти Динамо.

Майкон повернувся до загальної групи Шахтаря після пошкодження, інформує офіційний сайт "гірників".

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Зазначимо, що хавбек провів перше тренування після рецидиву травми, якого зазнав у поєдинку проти Зорі 15 травня.

До слова, Майкон провів 9 матчів у складі Шахтаря в поточному сезоні, але не відзначився результативними діями.

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