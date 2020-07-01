toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Мессі забив 700-й гол у кар'єрі, перехитривши Облака шедевральним пенальті

1 липня 00:41 - Читать на русском
Мессі забив 700-й гол у кар'єрі, перехитривши Облака шедевральним пенальті
Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Поєдинок 33-го туру Ла Ліги Барселона – Атлетіко став знаковим для Ліонеля Мессі.

12’ Дієго Коста
50’ Ліонель Мессі
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньїгес 62’
12’ Дієго Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Ліонель Мессі
62’ Сауль Ньїгес

Ліонель Мессі реалізував пенальті у ворота Атлетіко в рамках центрального поєдинку 33-го туру чемпіонату Іспанії.

Мессі зухвало принизив тренера Барселони прямо на полі – ганебне відео

Цей гол став 700-м у кар'єрі 33-річного аргентинця. 630 голів форвард забив у футболці Барселони, а 70 м'ячів – за збірну Аргентини.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду забив свій 700-й гол в жовтні минулого року. Загалом у португальця 726 голів.

blog_ava
Ман Сіті знищив Ліверпуль: чотири голи з переваги в деталях, перформанс КДБ, Фодена та Стерлінга, хороший матч Менді
3 липня
9857
Теги
Іспанія Головне Барселона Барселона Барселона - Атлетіко Ліонель Ліонель Мессі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
54
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук