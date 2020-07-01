Мессі забив 700-й гол у кар'єрі, перехитривши Облака шедевральним пенальті

Поєдинок 33-го туру Ла Ліги Барселона – Атлетіко став знаковим для Ліонеля Мессі.

Ліонель Мессі реалізував пенальті у ворота Атлетіко в рамках центрального поєдинку 33-го туру чемпіонату Іспанії.

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Цей гол став 700-м у кар'єрі 33-річного аргентинця. 630 голів форвард забив у футболці Барселони, а 70 м'ячів – за збірну Аргентини.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду забив свій 700-й гол в жовтні минулого року. Загалом у португальця 726 голів.