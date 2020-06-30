Збірна України ще може провести спаринги з Францією та Польщею в 2020 році

Збірна України зберігає надії на перенесення товариських матчів з Францією та Польщею.

Команда Шевченка може зустрітися з чемпіонами світу та сусідами восени, стверджує SportArena.

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Обидві гри повинні були відбутися в кінці березня, однак через пандемію коронавірусу їх довелося скасувати. Євро-2020 також перенесли на наступний рік, але всім учасникам не слід забувати про підготовку до турніру. У разі успішних переговорів збірна України зіграє проти Франції 7 жовтня, а з Польщею 11 листопада.

Додамо, що свій останній матч "синьо-жовті" зіграли ще 17 листопада минулого року – нічия із Сербією (2:2) в останньому турі відбору на Євро.

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