toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КАРПАТИ БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Карпати офіційно попрощались з двома гравцями

18:54 - Читать на русском
Карпати офіційно попрощались з двома гравцями
Владислав Дубінчак / фото: ФК Карпати

Львівські Карпати мають нові кадрові втрати до завершення сезону УПЛ 2019/20.

Владислав Дубінчак покинув розташування Карпат, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Динамо погодилося залишити Супрягу і Булецу в СК Дніпро-1 ще на рік – кияни віддадуть третього гравця, – ЗМІ

Однак це не єдина втрата "зелено-білих" – контракт Василя Прийми добіг кінця, і сторони вирішили не продовжувати угоду.

Додамо, що Карпати не змогли знайти кошти на виїзд у Маріуполь, через що матч проти азовців офіційно скасований. Існує ризик, що "левам" взагалі доведеться знятися з поточного розіграшу УПЛ.

"Саме тоді я остаточно зруйнував свою кар'єру": Леван Кенія – про Фелікса Магата, Карпати, війну і особисту трагедію

blog_ava
Борусія Д показала "блискавичну" форму з новим спонсором на наступний сезон
06:00
3620
Теги
Трансфери Карпати Карпати Головне Василь Василь Прийма Владислав Владислав Дубінчак
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
21
хв
Барселона
23:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук