Карпати офіційно попрощались з двома гравцями

Львівські Карпати мають нові кадрові втрати до завершення сезону УПЛ 2019/20.

Владислав Дубінчак покинув розташування Карпат, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

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Однак це не єдина втрата "зелено-білих" – контракт Василя Прийми добіг кінця, і сторони вирішили не продовжувати угоду.

Додамо, що Карпати не змогли знайти кошти на виїзд у Маріуполь, через що матч проти азовців офіційно скасований. Існує ризик, що "левам" взагалі доведеться знятися з поточного розіграшу УПЛ.

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