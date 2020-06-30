Капітан молодіжної збірної України переходить у цікавий європейський клуб – сумісність, конкуренти та перспективи

Євген Чеберко обрав несподіваний варіант продовження кар'єри – незабаром захисник Зорі перейде в австрійський ЛАСК. Що це за клуб, чим він подібний на Зорю та наскільки підходить українцю – в нашому тексті.

Чеберко дебютував на найвищому рівні 4 роки тому в складі Дніпра. Коли автентичний Дніпро зник з УПЛ, Євген разом з Луніним і ще кількома талантами перебрався до Зорі. У перші півроку він не міг пробитися в основу команди Юрія Вернидуба, потім тренер почав періодично використовувати його на лівому фланзі оборони. На початку другого сезону програв конкуренцію Михайліченку, але навесні отримав місце в центрі оборони.

По-справжньому Чеберко розкрився з приходом Віктора Скрипника. Змінилася система гри, новий наставник зробив більший акцент на контроль. Як наслідок, пас Євгена став дуже корисним у центрі захисту, а сам Євген – незамінним гравцем стартового складу. У молодіжній збірній України отримав капітанську пов'язку.

Прогрес 22-річного футболіста породив чутки про трансфер. Інтерес від Динамо спростував сам Чеберко, але попит на нього чималий. Дмитро Михайленко, який працював з Євгеном у Дніпрі, виділив його серед тих, хто має найкращі перспективи в Європі.

Нещодавно з'явилася інформація, що в контракті Чеберка з Зорею прописана клаусула в розмірі 300 тисяч євро, яку от-от активує ЛАСК. А цього вікенду головний тренер австрійської команди Валер'єн Ісмаель підтвердив, що трансфер на стадії завершення. Вже можна оцінити цей перехід.

Який рівень і перспективи у ЛАСКа?

ЛАСК в останні роки став другою силою Австрії після зрозуміло кого. Творець успіху – Олівер Гласнер, який зараз працює у Вольфсбурзі та намагається пройти Шахтар у Лізі Європи. Гласнер вивів Лінц в Бундеслігу і зробив віце-чемпіоном. Минулого літа його замінив французький фахівець Валер'єн Ісмаель (пограв за Баварію та Вердер), але команда не здулася та продовжила поступ.

ЛАСК зупинився за крок від групового етапу Ліги чемпіонів (міг зустрітися з Динамо, але і українців, і австрійців вибив Брюгге), виграв групу Ліги Європи, пройшов у першій стадії плей-офф АЗ і лише потім вже з порожніми трибунами під час пандемії влетів 0:5 МЮ. У Бундеслізі все складалося ще краще – до зупинки чемпіонату ЛАСК йшов на першому місці, кинувши реальний виклик багаторічному гегемону Зальцбургу.

Далі трапився скандальний інцидент, який коштував Лінцу очок (спершу впаяли мінус 6, потім скоротили до 4, а клуб намагається добитися скасування штрафу взагалі). Це відбилося на гравцях, які вийшли з карантину жахливою серією. Шанси на чемпіонство зникли, під загрозою потрапляння у кваліфікацію Ліги чемпіонів, але єврокубки гарантовані. У наступному сезоні ЛАСК знову буде претендувати на титул. Ціль – ЛЧ і боротьба із Зальцбургом. Тобто з амбіціями все в порядку.

Що для клубу означає трансфер Чеберка?

ЛАСК живе досить скромно – бюджет клубу не перевищує 15 мільйонів євро. Успіхи в єврокубках додали фінансової стабільності, клуб росте, але до Зальцбурга все одно далеко. Досі найдорожчими придбаннями були Рене Реннер і Марвін Потцманн (гравці у праймовому віці, які вже довели свій клас в австрійській першості) – 500 тисяч євро.

300 тисяч, які заплатять за Чеберка, – солідна інвестиція для ЛАСКа. Клуб не розкидається такими грошима без чіткого плану на футболіста, підбираючи виконавців, які підходять ігровій концепції.

Буквально вчора головний тренер нагадав про це під час представлення новачків: 22-річного хавбека Мадса Мадсена (його поява зменшує шанси Чеберка отримати ігровий час у півзахисті) і 20-річного форварда Мамаду Карамоко. Помітна стратегія омолодження, якій відповідає і трансфер Чеберка.

Наскільки добре Чеберко впишеться у ЛАСК?

Розпочати потрібно з того, що Зоря і ЛАСК дуже схожі за стилем. Лінц використовує високий пресинг з персональними орієнтуваннями та миттєвий контрпресинг на чужій половині. Пресингує цілісно вся команда, захисники тримають високу лінію, зберігають компактність, щоб не допустити розривів у центрі поля. ЛАСК – другий в Австрії за інтенсивністю пресингу (6,55 PPDA), Зоря – найкраща в УПЛ за цим показником (5.28 PPDA).

Олівер Гласнер пропагував прямолінійний футбол і якнайшвидший перехід в атаку. Валер'єн Ісмаель додав команді варіативності, покращив білд-ап і контроль м'яча (те саме зробив із Зорею Віктор Скрипник). У порівнянні з попереднім сезоном відсоток володіння відчутно зріс (з 51,15% до 56,77%). У ЛАСКа друге місце за володінням після Зальбурга, у Зорі – друге місце після Шахтаря. Концепції двох команд мають багато спільних рис, у Чеберка є передумови для легкої інтеграції у футбол Ісмаеля.

ЛАСК грає за схемою 3-4-3 (3-4-2-1) з активними флангами. Білд-ап формується завдяки трикутникам між центрбеками та хавбеками, команда старається розігрувати з глибини. Від захисників вимагається не просто перепасовка і передача ближньому партнеру вперед, а тонке відчуття ситуації та вміння під тиском віддати якісний пас на будь-яку відстань.

Саме це і є головною зброєю Чеберка, що не могли не помітити скаути. Дається взнаки досвід гри у півзахисті (Дніпро, молодіжка). Євген – один з найкращих захисників УПЛ за просуванням м'яча та передачами у фінальну третину. Лише центрбеки Шахтаря можуть конкурувати з ним за цими показниками.

"Вміння розбивати пресинг може стати величезним плюсом для Чеберка – в лізі практично немає команд, які не використовують потужний пресинг всіх ліній", – пояснює "Футбол 24" експерт з австрійського футболу Анна Коновалова.

Водночас ЛАСК не відмовляється від того, що працювало з Гласнером. Дальні передачі в передню лінію та діагоналі досі в арсеналі, команда залишається лідером Бундесліги за лонгболами. Вінгери грають у вузьких позиціях і відкриваються між лініями під вертикальні передачі з глибини.

Фланги віддані на відкуп фулбекам, але центрбеки активно підключаються по бровці в атаку, як тільки виникає нагода (забігання за спину крайньому захиснику з подальшим навісом у штрафний, протягування м'яча через відкритий півфланг до чужого штрафного). З такими підключеннями у Чеберка також не повинно виникнути проблем, адже в Зорі він чимало побігав фулбеком.

Звичайно, в українця є й слабкі сторони, які можуть завадити розкритися в ЛАСКу. Євген далеко не зразковий в оборонних показниках і регулярно втрачає позиції. Лінц – король перехідних фаз, але коли якийсь гравець випадає – ламається вся структура. ЛАСК має проблеми з глибокою позиційною обороною. У цьому Чеберко навряд чи підсилить команду.

"Не вважаю себе чистим центральним захисником, тому що я, можливо, не настільки сильний в обороні, десь неправильно позиційно граю, а більше люблю діяти з м'ячем. Не боюсь ризикувати, обігрувати. Зараз вже комфортно почуваюся в центрі оборони. Відіграв там весь сезон, стало зручніше. В основному через те, що ми граємо першим номером. Але все одно моя душа лежить до півзахисту", – нещодавно розповідав Чеберко.

Ще одна пересторога – Чеберко не дуже ефективний у грі головою (пояснюється зростом у 177 сантиметрів). Для центрбеків ЛАСКа така навичка корисна, адже високий пресинг команди суперники дуже часто долають виносами в атаку. У Лінці також роблять велику ставку на стандарти – і не лише кутові та штрафні, а й аути.

Які перспективи у Чеберка в ЛАСКу?

Важливо розуміти, що Чеберко не йде на гарантоване місце в стартовому складі. У ЛАСКа сильне зігране тріо центрбеків: Філіпп Візінгер, Гернот Траунер, Петар Філіповіч. Їм ще немає 30, ніхто з них не вважається слабким місцем команди. Українець претендуватиме на позиції двох останніх (центральний і лівий у трійці), однак поборотися за основу буде неймовірно складно.

"Основна трійка захисників закріпилася намертво, і Ісмаель майже ніколи не використовує ротацію для менш енерговитратних позицій. Але у випадку травми або дискваліфікації варіантів на заміну не так багато, тому шанс у Чеберка, звичайно ж, буде", – розповідає нам Анна Коновалова.

ЛАСК у цьому сезоні до березня грав на 3 фронти, але резервістам головний тренер все одно давав мало ігрового часу. Щоправда, у клубі цим нікого не здивуєш, адже Олівер Гласнер також не був прихильником ротації. При цьому Валер'єн Ісмаель не боїться довіряти молодим. Проявляєш себе у Джуніорс (типу фарм-клуб, виступає в другому дивізіоні) – отримуєш шанс у ЛАСКу. Яскравим прикладом став Марко Рагуц. Можливо, такий шлях доведеться пройти і Чеберку.

"Поки що не зрозуміло, чи гратиме Чеберко відразу в основі, чи проведе хоча б кілька місяців адаптації в Джуніорс. Там, до речі, на його позиції чимало досить перспективних хлопців, які чекають свого часу в головній команді", – додає знавець австрійського футболу.

Окрім цього, доведеться адаптовуватися до мовного середовища. У ЛАСКу вся команда, включаючи кількох легіонерів, розмовляє німецькою. Тренувальний процес, на відміну від Зальцбурга, також організований німецькою. Без дойча Чеберку не обійтися ніяк. А він у квітні зізнавався, що лише розпочав вчити англійську (і успіхи так собі).

Що стосується подальших перспектив. Якщо вдасться закріпитися в ЛАСКу – далі відкриті двері в Європу. Хіба варто говорити, наскільки ретельно німецькі клуби стежать за австрійською Бундеслігою? Поки що ЛАСК не дуже активно продає футболістів за кордон, але клуб лише нещодавно вийшов на високий рівень. Незабаром все може змінитися – за хавбека Петера Міхорля вже пропонують 3 мільйони.

Чеберку – 22 роки. Він може дозволити собі провести один сезон у статусі гравця ротації ЛАСКа і витратити час на адаптацію в Європі. Можливо, його спробують не лише в центрі оборони, а й у півзахисті. Ну а шанси на регулярне місце в (кваліфікації) ЛЧ з ЛАСКом все ж вищі, ніж із Зорею. Окрім цього, зарплату не затримуватимуть, а в пресі не нависатимуть чутки про банкрутство.

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