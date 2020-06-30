Динамо – Шахтар: Бурда повернувся до повноцінних тренувань – двоє лідерів киян ризикують пропустити Класичне

Київське Динамо має позитивні новини з лазарету перед центральним поєдинком 29-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Микита Бурда повністю відновився від травми та вже провів тренування у загальній групі, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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А от Миколенко та Попов мають мікротравми та тренуються індивідуально. Зазначається, що Віталій отримав пошкодження передньої поверхні стегна, а Денис пошкодив задню поверхню стегна. Через це гравці пропустили поєдинок проти Десни.

Нагадаємо, що доля чемпіонства України вже вирішена – Шахтар вже став володарем трофею. А от Динамо веде боротьбу за другу сходинку – в активі киян 55 очок, тоді як у третьої Зорі – 53 пункти.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо