Головні новини 26 листопада: Україна отримала суперників у плей-офф відбору ЧС, Ярмоленко і Зінченко можуть змінити клуб
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 26 листопада.
Жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2022
Україна дізналася суперників у стикових матчах Мундіалю – найкращий із можливих жеребів. Вже відома дата і час півфінального матчу.
"Молив Бога, щоб не потрапили на Італію та Португалію": Петраков відреагував на жереб "синьо-жовтих". Перша реакція соцмереж була гарячою і неоднозначною.
Також відомі усі результати жеребкування європейського відбору: Італія чи Португалія пропустить Мундіаль.
Українці за кордоном
Ньюкасл всерйоз зацікавлений у підписанні Олександра Зінченка і конкретизував свою пропозицію Манчестер сіті.
Ярмоленко потрапив до сфери інтересів Дженоа – трансфер має серйозну перешкоду. А Шевченко міг очолити іншу команду в Італії.
Вернидуб у Ференцвароші: чому гучний перехід українського тренера дуже реальний?
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Таблиця коефіцієнтів УЄФА: тотальний крах України – відпускаємо Росію і Шотландію, ризикуємо втратити другу команду в ЛЧ.
Манчестер Юнайтед впритул наблизився до призначення нового головного тренера. Мілан же офіційно продовжив контракт з Піолі.