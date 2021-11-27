Жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2022

Україна дізналася суперників у стикових матчах Мундіалю – найкращий із можливих жеребів. Вже відома дата і час півфінального матчу.

"Молив Бога, щоб не потрапили на Італію та Португалію": Петраков відреагував на жереб "синьо-жовтих". Перша реакція соцмереж була гарячою і неоднозначною.

Також відомі усі результати жеребкування європейського відбору: Італія чи Португалія пропустить Мундіаль.

Українці за кордоном

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