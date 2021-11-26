"Ми думали про запрошення Шевченка до Монци, але добре. Він дуже добрий хлопець. Відмінно працював із збірною України. У нього є все, щоб досягти успіху в найближчі кілька років", – поділився Галліані у коментарі Tuttomercatoweb.

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Додамо, наразі 76-річний Галліані працює у структурі Монци, яка була близька до виходу у Серію А в минулому сезоні. Раніше він був віце-президентом Мілана, коли кольори "россонері" захищав Андрій Шевченко у статусі гравця.

Нагадаємо, що українець став головним тренером Джеона та вже провів дебютний матч, поступившись Ромі Моурінью. "Грифони" з дев'ятьма очками залишилися у зоні вильоту.

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