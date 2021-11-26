Шевченко міг очолити іншу команду в Італії – зізнання Галліані
Генеральний директор Монци Адріано Галліані висловився щодо приходу Андрія Шевченка до Дженоа.
"Ми думали про запрошення Шевченка до Монци, але добре. Він дуже добрий хлопець. Відмінно працював із збірною України. У нього є все, щоб досягти успіху в найближчі кілька років", – поділився Галліані у коментарі Tuttomercatoweb.
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Додамо, наразі 76-річний Галліані працює у структурі Монци, яка була близька до виходу у Серію А в минулому сезоні. Раніше він був віце-президентом Мілана, коли кольори "россонері" захищав Андрій Шевченко у статусі гравця.
Нагадаємо, що українець став головним тренером Джеона та вже провів дебютний матч, поступившись Ромі Моурінью. "Грифони" з дев'ятьма очками залишилися у зоні вильоту.
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