Омонія, за яку виступає український півзахисник Роман Безус, достроково забезпечила собі участь в єврокубках на сезон 2024/25.

Чемпіонат Кіпру, чемпіонський плей-офф, 35 тур

Омонія – АПОЕЛ – 1:0

Гол: Симич, 69

Безус звернувся до вболівальників після травми, через яку сезон для нього завершився достроково

Роман Безус пропускає останні матчі своєї команди через травму. Омонія у 35 турі зіграла проти лідера турнірної таблиці. Матч між командами був досить рівний, але господарям вдалося не тільки забити, а й втримати перемогу.

За тур до кінця сезону Омонія перебуває на третьому місці з 68 балами. Найближчий переслідувач Аріс вже ніяк не зможе обігнати команду українця, оскільки відстає на шість очок. Омонія зіграє у наступному сезоні у кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, що Роман Безус провів 38 матчів за Омонію в цьому сезоні, відзначившись 14 голами та 10 асистами.

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