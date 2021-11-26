Шотландія приймала Україну в рамках відбору до ЧС-2023 серед жінок. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

ЧС-2023, кваліфікація

Шотландія – Україна – 1:1

Голи: Гаррісон, 90+3 – Кравчук, 22

Жіноча збірна України знищена Іспанією у відборі до ЧС – грандіозний розрив у класі не залишив шансів

Українки вдало розпочали гру та зуміли першими відкрити рахунок завдяки влучному удару від Роксолани Кравчук.

Як "синьо-жовті" не старались, але втримати переможний рахунок їм не вдалось. Перед фінальним свистком все ж шотландки забили. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Після 4-х турів кваліфікації збірна України з грою в запасі та 4-ма очками розташувалась на третій сходинці, жіноча збірна Шотландії – друга (10 залікових балів).

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