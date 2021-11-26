Шлях A

Шотландія –

Уельс –

Шлях B

Росія –

Швеція –

Шлях C

Італія –

Португалія –

Зі вступною промовою виступили президенти ФІФА та УЄФА Інфатіно та Чеферін. Перед жеребкуванням з ведучим дискутують легенди: португалець Тьягу Мендеш, француз Крістіан Карамбе та німець Лотар Маттеус. Ого. Мендеш відзначив силу України, з якою його землякам було дуже важко в недавніх боях відбору Євро-2020.

Який формат жеребкування стикових матчів ЧС-2022

Збірна України потрапила до несіяних команд через найгірші результати серед тих команд, які посіли другі місці у Європейській кваліфікації. Стільки ж очок набрала хіба що Північна Македонія, але вона забила більше голів. Нагадаємо, вперше в історії стикові матчі в Європі складатимуться з півфіналу та фіналу та проходитимуть у форматі одного поєдинку. На першій стадії плей-офф вдома грають сіяні збірні. У фіналі долю господарів вирішує жереб.

ЧС-2022: весь список учасників фінальної частини

УЄФА поділив 12 учасників плей-офф на 3 шляхи (A, B і C), в кожному з яких будуть по 2 півфінали (1 і 2, 3 і 4, 5 і 6). Переможці цих пар зіграють між собою в битві за путівку на Чемпіонат світу, який прийматиме Катар взимку 2022 року. Онлайн-трансляція жеребкування стикових матчів ЧС-2022 – на "Футбол 24" у цій новині, а також на офіційному сайті ФІФА та телеканалі "Футбол 2", де о 17:30 стартує студія.

teams

#WorldCup qualification spots



Watch the European Play-Off Draw LIVE.

: CET - Friday 26 November.



Followed by the Intercontinental Play-Off Draw. https://t.co/3cavCUW7Br — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 25, 2021

Сіяні команди – серед них суперники України

Португалія, Італія, Шотландія, Росія, Швеція та Уельс точно зіграють півфінал на своєму полі. Так само безсумнівно і те, що з 6 збірних Україні може трапитися будь-хто, крім Росії, з якою рішенням УЄФА наші команди розводять не один рік.

Несіяні команди

Туреччина, Польща, Північна Македонія, Україна, Австрія та Чехія змушені будуть починати плей-офф у гостях. Жеребкування може визначити, що команда Олександра Петракова отримає шанс зіграти вирішальний двобій у рідних стінах за умови перемоги в 1/2.

Коли відбудуться матчі плей-офф кваліфікації ЧС-2022

Півфінали відбудуться 24 березня 2022 року. Фінали ж заплановані через 5 днів – на 29 березня. Час початку матчів затверджує УЄФА після жеребкування. Фінальна частина Чемпіонату світу в Катарі відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Жеребкування Ліги націй 2022/23: дата, склад кошиків і потенційні суперники збірної України