Онлайн-трансляція жеребкування плей-офф ЧС-2022 – Україна дізнається суперників у стикових матчах
Жеребкування стикових матчів Європейської кваліфікації на Чемпіонат світу 2022 відбудеться у Цюріху сьогодні, 26 листопада, о 18:00. Онлайн-трансляція – на "Футбол 24".
Шлях A
Шотландія –
Уельс –
Шлях B
Росія –
Швеція –
Шлях C
Італія –
Португалія –
Зі вступною промовою виступили президенти ФІФА та УЄФА Інфатіно та Чеферін. Перед жеребкуванням з ведучим дискутують легенди: португалець Тьягу Мендеш, француз Крістіан Карамбе та німець Лотар Маттеус. Ого. Мендеш відзначив силу України, з якою його землякам було дуже важко в недавніх боях відбору Євро-2020.
Який формат жеребкування стикових матчів ЧС-2022
Збірна України потрапила до несіяних команд через найгірші результати серед тих команд, які посіли другі місці у Європейській кваліфікації. Стільки ж очок набрала хіба що Північна Македонія, але вона забила більше голів. Нагадаємо, вперше в історії стикові матчі в Європі складатимуться з півфіналу та фіналу та проходитимуть у форматі одного поєдинку. На першій стадії плей-офф вдома грають сіяні збірні. У фіналі долю господарів вирішує жереб.
ЧС-2022: весь список учасників фінальної частини
УЄФА поділив 12 учасників плей-офф на 3 шляхи (A, B і C), в кожному з яких будуть по 2 півфінали (1 і 2, 3 і 4, 5 і 6). Переможці цих пар зіграють між собою в битві за путівку на Чемпіонат світу, який прийматиме Катар взимку 2022 року. Онлайн-трансляція жеребкування стикових матчів ЧС-2022 – на "Футбол 24" у цій новині, а також на офіційному сайті ФІФА та телеканалі "Футбол 2", де о 17:30 стартує студія.
Сіяні команди – серед них суперники України
Португалія, Італія, Шотландія, Росія, Швеція та Уельс точно зіграють півфінал на своєму полі. Так само безсумнівно і те, що з 6 збірних Україні може трапитися будь-хто, крім Росії, з якою рішенням УЄФА наші команди розводять не один рік.
Несіяні команди
Туреччина, Польща, Північна Македонія, Україна, Австрія та Чехія змушені будуть починати плей-офф у гостях. Жеребкування може визначити, що команда Олександра Петракова отримає шанс зіграти вирішальний двобій у рідних стінах за умови перемоги в 1/2.
Коли відбудуться матчі плей-офф кваліфікації ЧС-2022
Півфінали відбудуться 24 березня 2022 року. Фінали ж заплановані через 5 днів – на 29 березня. Час початку матчів затверджує УЄФА після жеребкування. Фінальна частина Чемпіонату світу в Катарі відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
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