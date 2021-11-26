Ньюкасл готовий підписати Зінченка вже у січні на правах оренди, повідомляє Daily Mail. Українець є одним із гравців, якого бажає бачити Едді Хау у складі "сорок", аби врятуватись від вильоту з АПЛ.

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Олександр наразі відіграв лише 56 хвилин у АПЛ в поточному сезоні, повністю програвши конкуренцію за місце лівого захисника Жоау Канселу. Контракт Зінченка з Манчестер Сіті розрахований до літа 2024 року.

Загалом, українець відіграв у 6 матчах у цьому сезоні в усіх змаганнях, проте результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює Зінченка у 28 млн євро.

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