Тренерський штаб національної команди України може розпочинати підготовку до важливого виїзду у Шотландію.

Перший поєдинок плей-офф відбору до ЧС-2022 Україна проведе на виїзді проти збірної Шотландії. Матч відбудеться у Глазго 24 березня, стартовий свисток пролунає о 21:45, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Варто відзначити, що переможець у цьому двобої зустрінеться із тріумфатором пари Уельс – Австрія, який відбуватиметься паралельно.

Нагадаємо, Мундіаль запланований на листопад-грудень наступного року. Господарем турніру стане Катар.

Результати жеребкування плей-офф ЧС-2022 – Україна отримала суперників, Італія чи Португалія пропустить Мундіаль