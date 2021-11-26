"Футбол 24" традиційно аналізує ситуацію в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками п'ятого туру групового турніру в Лізі чемпіонів, Лізі Європи і Лізі конференцій сезону 2021/22.

П'ятий єврокубковий тиждень перетворився на суцільний кошмар для України. Динамо програло немотивованій Баварії, Шахтар у ключовому матчі поступився Інтеру, а Зоря розгромно влетіла Ромі. Як наслідок – нуль очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Конкуренти скористалися таким провалом. Австрія (перемога ЛАСК), Шотландія (перемога Рейнджерс) та навіть Росія (перемога Спартака і нічия Зеніта) збільшили відрив від України на 0,6-0,8 бала.

Україна залишилася на 11 місці в рейтингу і точно не підніметься вище. А от впасти нижче може. Вперше за 14 років навесні в єврокубках не буде жодного українського клубу. Наш сезонний доробок – 3,8 бала – найгірший за ті ж 14 років. Максимум в останньому турі ми можемо заробити 1,2 бала (якщо Динамо переграє Бенфіку, Шахтар здолає Шериф, а Зоря впорається з Буде-Глімт).

Натомість конкуренти гарантували собі плей-офф єврокубків і продовжать наживати очки. Шотландія зберегла двох представників, Австрія, Росія, Бельгія та Сербія матимуть щонайменше одну команду, а в останньому турі можуть збільшити представництво. Навіть Швейцарія, Греція та Туреччина точно будуть презентовані в плей-офф єврокубків.

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Україна з величезною ймовірністю втратить 11 сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками сезону. А це означає, що і в сезоні-2023/24 чемпіон УПЛ напряму не потрапить до групового етапу Ліги чемпіонів. Сербія (1,525 бала відставання) та Бельгія (1,6 бала відставання) легко можуть нас обійти навесні.

У перспективі ситуація може розвинутися ще гірше. До кінця цього сезону нас не викинуть з топ-15, маємо солідний гандикап – 5,5. Але далі в України відпадає непоганий сезон-2017/18 (8 пунктів). Втрачаємо найбільше серед конкурентів, відрив від 16 місця вже зараз скорочується до трьох пунктів. А попереду ще плей-офф, де суперники отримають бонусні бали.

Що таке 16 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА? Це втрата другої команди в Лізі чемпіонів – лише чемпіон країни грає в ЛЧ, до того ж мусить проходити три раунди кваліфікації. І представництво в єврокубках загалом зменшується до 4 команд. Цього не можна допустити за жодних умов.