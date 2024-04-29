Україна

Кривбас за тайм розбив Металіст 1925 – підопічні Вернидуба закріпились на п'єдесталі.

Колос офіційно звільнив Вишняка та призначив нового тренера.

Зоря не змогла переграти Оболонь – "пивовари" розписали четверту нічию поспіль.

Тоттенхем провів зустріч з Шаблієм щодо трансферу Судакова.

Світ

Арсенал зберіг першу позицію, втримавши драматичну перемогу у дербі з Тоттенхемом – Зінченко знову просидів у запасі.

Ман Сіті впритул наблизився до вершини АПЛ, перегравши Ноттінгем – КДБ віддав два асисти, Едерсон знову травмувався.

ПСЖ став чемпіоном Франції, навіть не виходячи на поле – Ліон подарував парижанам 12 титул в Лізі 1.

Рома вирвала нічию проти Наполі завдяки дебютному голу Абрахама – місце в Лізі чемпіонів опинилося під загрозою.

Українці за кордоном

Лунін ризикує не зіграти у можливому фіналі ЛЧ – іспанські ЗМІ розганяють "зраду" перед матчами з Баварією.

Безус взяв бронзу на Кіпрі – Омонія забезпечила собі участь в єврокубках.

Шевченко сватав Довбика в легендарний британський клуб – форварда Жирони порівнювали з Роналду.