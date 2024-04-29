Головні новини 28 квітня: ПСЖ став чемпіоном, тренерська відставка в УПЛ, Луніна витісняють зі складу Реала
Україна
Кривбас за тайм розбив Металіст 1925 – підопічні Вернидуба закріпились на п'єдесталі.
Колос офіційно звільнив Вишняка та призначив нового тренера.
Зоря не змогла переграти Оболонь – "пивовари" розписали четверту нічию поспіль.
Тоттенхем провів зустріч з Шаблієм щодо трансферу Судакова.
Світ
Арсенал зберіг першу позицію, втримавши драматичну перемогу у дербі з Тоттенхемом – Зінченко знову просидів у запасі.
Ман Сіті впритул наблизився до вершини АПЛ, перегравши Ноттінгем – КДБ віддав два асисти, Едерсон знову травмувався.
ПСЖ став чемпіоном Франції, навіть не виходячи на поле – Ліон подарував парижанам 12 титул в Лізі 1.
Рома вирвала нічию проти Наполі завдяки дебютному голу Абрахама – місце в Лізі чемпіонів опинилося під загрозою.
Українці за кордоном
Лунін ризикує не зіграти у можливому фіналі ЛЧ – іспанські ЗМІ розганяють "зраду" перед матчами з Баварією.
Безус взяв бронзу на Кіпрі – Омонія забезпечила собі участь в єврокубках.
Шевченко сватав Довбика в легендарний британський клуб – форварда Жирони порівнювали з Роналду.