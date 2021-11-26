Керівництво московського Локомотива вирішило не чинити перепон можливому призначенню Ральфа Рангніка на посаду головного тренера англійського Манчестер Юнайтед. Він керує напрямком спорту та розвитку російського гранда.

Менеджмент "залізничників" дозволив менеджеру піти, повідомляє шеф-репортер SPORT1 Патрік Бергер у своєму твіттері.

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Рангнік отримав "зелено світло" на перемовини з МЮ. 63-річний німець підпише контракт на початку наступного тижня. Найімовірніше, це станеться у понеділок. Першим матчем досвідченого фахівця біля керма Юнайтед стане матч 14-го туру проти лондонського Арсенала (2 грудня).

Відзначимо, що Ральф Рангнік зробив собі ім'я на чолі Ульма, Штутгарта, Ганновера, Шальке, Хоффенхайма і РБ Лейпциг, а також керував департаментом спорту та розвитку групи Ред Булл.

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