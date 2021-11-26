Футбол 24 зібрав першу реакцію на результат жеребкування збірної України в плей-офф кваліфікації ЧС-2022.

Зізнайтесь, що ви видихнули. У півфіналі плей-офф "синьо-жовті" зіграють на виїзді зі Шотландією. Якщо переможемо, в фіналі зійдемось з тріумфатором пари Уельс – Австрія. Не все так погано, адже могли потрапити на значно сильніших Італію чи Португалію.

Відтак здається, всі карти склались на користь України і вона має виходити на чемпіонат світу в Катарі. Не поспішайте радіти – все, на жаль, неоднозначно.

Україна дізналася суперників у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 – найкращий із можливих жеребів

Іменитий коментатор Дмитро Джулай одразу ж звертає увагу на українсько-шотландський парадокс.

Сергій Тищенко, журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua, – про аномалію, неоднозначність і головну проблему "синьо-жовтих".

Коментатор Setanta Sports Ігор Бойко оцінює жереб критично: Україна аж ніякий не фаворит.

Олександр Золотогорський, головний редактор FootballHub, виділяє приємне, хоч і очевидне.

Журналіст Кирило Крижановський хвалить Шотландію і пророкує команді Петракова пекельний прийом.

Тепер більше позитиву. Архіваріус Артур Валерко, схоже, досі не вірить у результати жеребкування.

"Бомбардир" Роман Бебех тримається позитивної хвилі.

Одного слова від футбольного експерта В'ячеслава Заховайла достатньо. Більш ніж.

Спортивний тележурналіст Руслан Свірін перебував поруч із Олександром Петраковим під час жеребу. Реакція головного тренера – як у більшості українців.

Продюсер і шоумен Ігор Кондратюк, як завжди, з гумором. Головне, щоб був привід наливати 24 березня!

Результати жеребкування плей-офф ЧС-2022 – Україна отримала суперників, Італія чи Португалія пропустить Мундіаль