Збірна України продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу 2022 року, який відбудеться в Катарі. Сьогодні, 26 листопада, "синьо-жовті" отримали ім'я суперника у півфіналі та ймовірних візаві у фіналі плей-офф.

У стикових матчах за три путівки на Мундіаль від Європи борються 12 збірних: 10, що посіли другі місця у групах, а також Австрія та Чехія за квотою Ліги націй, які мали найкращий рейтинг з-поміж тих, хто не потрапив на ЧС напряму чи не фінішував другим у груповому відборі.

ЧС-2022: список учасників фінальної частини

Жеребкування стартувало о 18:00 за Києвом у швейцарському Цюриху. Збірна України потрапила на шлях А. Команда Олександра Петракова на виїзді 24 березня у півфіналі зійдеться з Шотландією. У випадку перемоги Україна в фіналі (29 березня) протистоятиме переможцю пари Уельс – Австрія в гостях.

Нагадаємо, формат цього європейського плей-офф відрізняється від попередніх: замість двоматчевих протистоянь він складається з трьох шляхів (А, В і С). У сформованих четвірках відбудуться одноматчеві півфінали і фінали. Переможці кожного шляху здобудуть право брати участь на ЧС-2022.

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Україні у півфіналі могли випасти лише сіяні збірні (Італія, Португалія, Росія, Шотландія, Швеція й Уельс), адже "синьо-жовті" були разом із Австрією, Чехією, Північною Македонією, Польщею і Туреччиною несіяними. З Росією Україна не зустрілась би, адже УЄФА розводить команди через військову агресію східного сусіда.

До слова, підопічні Олександра Петракова посіли друге місце у групі D європейського відбору, пропустивши вперед Францію. Окрім "Ле Бльо", наша команда протистояла Фінляндії, Боснії і Герцеговині та Казахстану.

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